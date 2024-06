Dif-glädje inför derbyt – Danielson tillbaka

ANNONS

Djurgården tar emot Hammarby i ett hett derby under söndagen.

Då är lagkapten Marcus Danielson tillbaka efter en tids frånvaro.

Under söndagen väntar ett utsålt Stockholmsderby när Djurgårdens IF tar emot rivalerna Hammarby IF.

Nu har Dif släppt sin matchtrupp inför derbyt. Då är Marcus Danielson tillbaka – efter att ha missat fyra raka matcher.

– Rasmus Schüller är den enda spelaren som inte är tillgänglig för matchtruppen, meddelar Djurgårdens naprapat Kalle Barrling via hemsidan.

Derbyt spelas på Tele2 arena i Stockholm och sparkas igång klockan 14:00 på söndagen.