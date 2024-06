ANNONS

Lucas Bergvalls tid i Djurgården är över.

Samtidigt har allsvenska tabelltvåan redan ersättaren klar i Patric Åslund, en affär sportchef Bosse Andersson är belåten över.

– Väldigt skönt att vi gjorde klart med honom innan allsvenskan började. Nu hade det varit betydligt svårare att värva honom, säger Andersson till FotbollDirekt.

Det blev inte det avsked Lucas Bergvall hoppades på från Djurgården.

Det som skulle bli en derbyfest för Dif i supertalangens sista allsvenska match blev i stället 0-3 i baken mot stadsrivalen Hammarby.

“Det suger, det känns skit”, sa Bergvall i den mixade zonen efteråt.

För Djurgårdens del innebär 18-åringens flytt till Tottenham att en av lagets absolut viktigaste spelare försvinner.

Hur allsvenska tabelltvåan ska lösa det? Patric Åslund, som skrev på för klubben redan i mars i en affär som kostade Dif omkring 10 miljoner kronor.

Åslund ansluter från Västerås när Djurgården börjar träna igen 17 juni.

– Det går inte att ersätta Lucas skicklighet och talang, men det som är bra med Patric som klättrat i seriesystemet är att han nu växt in i den allsvenska kostymen under våren. Han har imponerat i ett Västerås som visat stort mod. Fotboll handlar dock om poäng och där är de så klart inte nöjda, men är det något lag som inte haft marginalerna med sig under våren är det just VSK, säger Andersson om den allsvenska jumbon som i våravslutningen dock krossade nästjumbon Kalmar med hela 4-0.

– Patric är en spelare som vi tror mycket på långsiktigt, han är en väldigt skicklig fotbollsspelare och vi har inte sett det bästa från honom än. Det kommer vi att göra i Djurgården.

Men med Bergvall out och Patric in, blir ni försvagade eller förbättrade tror du?

– Vi har förhoppningar. Det här är en utmaning och vi i Djurgården har senaste tio åren varit bra på att hantera en stor spelaromsättning. Det som är väldigt skönt är att vi gjorde klart med Patric innan allsvenskan började. Nu hade det varit betydligt svårare att värva honom såsom han presterat under våren. Det här blir en “perfect match”. Lucas blev ju också en annan spelare efter att han blivit klar för Tottenham, han växte av det. Det är samma sak med Patric, han växte efter att han gjorde klart med oss.

Men du tror alltså att det hade varit svårare att värva Patric i dag?

– Absolut, fler klubbar hade säkert varit intresserade av honom nu, både här hemma men också internationellt. Tajmingen med honom blev väldigt bra, konstaterar Andersson belåtet för FotbollDirekt.

Åslund kan både spela på kanten och centralt i banan. Var Djurgårdens sportchef främst ser 21-åringen som?

– Bra spelare kan spela på flera positioner. Kolla Lucas som både varit tia och åtta hos oss. Det är många som vill spela tia i Djurgården, det är bara att titta på vår norska trio, säger Andersson och skrattar högt när han syftar på Tokmac Nguen, Tobias Gulliksen och Gustav Wikheim.

– Det är tränarnas beslut att hitta en position för våra spelare, det gäller att göra det som är bäst för laget.

