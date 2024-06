ANNONS

Igår ryktades det om Daniel Sundgren.

Idag kommer det uppgifter om att AIK vill värva Thomas Isherwood, 26, från Darmstadt 98 i Bundesliga, det uppger Expressen.

Det svenska transferfönstret har ännu inte öppnat men det stoppar inte klubbarna från att planera inför det som komma skall. Igår kom det uppgifter att AIK vill värva hem Daniel Sundgren och idag rapporterar Expressen att klubben är intresserade av mittbacken Thomas Isherwood, 26, som idag tillhör Darmstadt 98 i Bundesliga. Klubben åkte ur Bundesliga i år.

AIK har varit tydliga med att de behöver sälja spelare innan de kan köpa in nya så den ekonomiska aspekten spelar roll.

AIK har på tolv spelade omgångar släppt in 27 mål. Med tanke på att lagkaptenen Milosevic har inte spelat någonting under säsongen på grund av huvudskada samt att Coulibalys situation ser ut som den gör behöver klubben förstärka på just backsituationen.

Isherwoods kontrakt går ut den 30 juni i sommar och därmed är han fri att söka efter en ny klubbadress. Enligt uppgifter till Expressen jagar nu AIK den svenska mittbacken. En första kontakt ska redan vara tagen och Isherwood är AIK:s förstaval på positionen, uppger källor för Expressen.