Spanien krossade Kroatien – Yamal historisk

Spanien vann mot Kroatien

Det första stormötet i EM 2024 slutade 3–0 till spanjorerna

Matchen var den första i grupp B och spelades på Olympiastadion i Berlin.

Fotbolls-EM 2024 i Tyskland rullar vidare. Under lördagen var det dags för den första matchen i grupp B när Spanien ställdes mot Kroatien på Olympiastadion i Berlin.

I Spanien startade storstjärnor som Real Madrids Dani Carvajal, Rodri från Manchester City och Atlético Madrid-anfallaren Alvaro Morata. Barcelonas Lamine Yamal startade också för Luis De La Fuentes Spanien – och 16-åringen blev därmed den yngste EM-spelaren någonsin (det tidigare rekordet var 17 år och 246 dagar).

Kroatien startade med Real Madrid-mittfältaren Luka Modric, som enligt många gör sitt sista mästerskap för Kroatien. Även Manchester City-duon Josko Gvardiol och Mateo Kovacic startade.

Spanien startade matchen starkt och dominerade inledningen av den första halvleken. Det skulle dröja drygt tio minuter innan Kroatien fick ett längre bollinnehav.

Efter en knapp kvart fick Spanien sitt första riktigt bra läge när supertalangen Lamine Yamal drev upp bollen mot Kroatiens mål. 16-åringen stängdes dock ned av det kroatiska försvaret och bollen gick ut till en hörna.

Spanien fortsatte att testa Kroatien, men förbundskapten Zlatko Dalics gäng växte in i matchen. Efter en knapp halvtimmes spel slet sig dock Alvaro Morata loss och frispelades av Fabian Ruiz. Atlético-anfallaren rullade iskallt in ledningsmålet bakom Livakovic i Kroatien-målet. Bara minuter senare fick Ruiz bollen utanför Kroatiens straffområde och drog både en och två försvarare innan han läckert satte 2–0 till Spanien.

Strax före halvtid fick Kroatien ett superläge när Josko Gvardiol spelade in bollen från vänsterkanten. Ante Budimir blev helt fri mot målet men kom någon hundradels sekund för sent och fick inte träff på bollen. Istället skulle Spanien utöka med den första halvlekens sista spark. Bollen slogs in av Yamal från högerkanten och Dani Carvajal var påpasslig i straffområdet och stötte in 3–0 till spanjorerna.

Ställningen i halvtid var 3–0.

– Har vi sett Spanien så här effektiva? Det är tre chanser och de gör tre mål. En otroligt konstig match. Jag trodde att det var Spanien som skulle äga väldigt mycket boll, men Kroatien har högst bollinehav. En märklig tillställning, sa Daniel Nannskog i SVT:s halvtidsstudio.

Runt tio minuter in i den andra halvleken tog sig Kroatien till flera fina lägen. Bollen gick som ett flipperspel i Spaniens straffområde, och Kroatien fick både en, två och tre chanser att reducera matchen. Och uppoffrande försvarsspel och en storspelande Unai Simón räddade spanjorerna denna gång.

Med en kvart kvar av ordinarie tid fick Kroatien en straff efter att Rodri gjort ned (eller inte) den kroatiska anfallaren. Bruno Petkovic stegade upp och missade straffen, men returen förvaltades och Kroatien reducerade i matchen. Trodde många i alla fall. Efter konsultation av videodomaren VAR dömdes målet bort till följd av en indirekt frispark mot Kroatien. Det berodde på att Ivan Peresic gick in i straffområdet för tidigt. Stor förvirring utbröt på arenan.

– Det är bestraffningsbart om man drar fördel för sin position. Det gör Peresic efter som att han får bollen. Är det bara Peresic som gör fel blir det en indirekt frispark mot Kroatien. Det är rätt dömt, konstaterade Jonas Eriksson i SVT-sändningen.

Matchen slutade 3–0 till Spanien.

I nästa gruppspelsomgång ställs Spanien mot Italien och Kroatien mot Albanien.

Startelvor:

Spanien:

Unai Simón – Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella – Pedri, Rodri, Fabián Ruiz – Yamal, Morata, Williams.

Kroatien:

Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol – Modric, Brozovic, Kovasic – Majer, Budimir, Kramaric.