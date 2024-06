England höll undan – premiärslog Serbien efter Bellinghams mål

ANNONS

England besegrade Serbien efter mål av Jude Bellingham.

Den första halvleken var Englands, den andra Serbiens.

England tar nu grepp om förstaplatsen i grupp C.

Fotbolls-EM 2024 är i full gång och under söndagskvällen gick England och Serbien in i mästerskapet. Nationerna ställdes mot varandra i grupp C i gruppspelets första omgång.

Serbien startade med den stora anfallsstjärnan Aleksandar Mitrovic och Juventus-strikern Dusan Vlahovic på topp. Även Saudi-proffset Sergej Milinkovic-Savic fick förtroendet från start, medan ikonen Dusan Tadic inledde matchen mot England från bänken.

Förbundskapten Gareth Southgate ställde upp med en förväntad elva. Bayern Münchens Harry Kane, Real Madrids Jude Bellingham och Liverpools Trent Alexander-Arnold startade alla matchen. En överraskning är att Crystal Palace-mittbacken Marc Guehi fanns med i startuppställningen.



Efter att tonerna från “God save the Queen” och “Bože pravde” hade ekat över Arena AufSchalke i Gelsenkirchen tog kaptenerna Harry Kane och Alexandr Mitrovic i hand. Därefter var det dags för de två nationerna att inleda sina EM-slutspel i Tyskland.



England tog hand om avsparken och satte av mot den serbiska planhalvan vid vilken de skulle etablera tryck omgående. Ett väletablerat serbiskt försvar och ett engelskt spel i den egna backlinjen gjorde att inledningen av matchen blev något trevande.



Efter sex minuter spelade Serbien för första gången bollen inom laget under en något längre period. England försökte, med sitt stora bollinnehav, att flytta spelet mellan kanterna och bryta in centralt. Detta såg dock Serbien till att avvärja under matchens inledande tio minuter.

I den 13:e minuten slog underbarnet till. 20-årige Jude Bellingham nickade snyggt in 1-0 efter ett inlägg från Bukayo Saka. Englands drömstart var ett faktum. Trots ett stort engelskt bollinnehav - 80% efter 20 minuter - var Bellinghams ledningsmål Englands första skott på mål. När matchuret närmade sig 20 minuter fick Serbien sin första stora möjlighet. Alexandar Mitrovic drog till efter att Trent Alexander Arnold slarvat utanför eget straffområde och skottet smet tätt utanför Pickfords vänstra stolpe.I den 25:e minuten slog Dusan Vlahovic bort en passning som innebar England-kontring. Den tog Bukayo Saka hand om som serverade en framrusande Kyle Walker till ett bra läge. Det hela slutade med att Walker missade målet med sitt avslut/inspel.Serbien var inte helt ofarliga under söndagskvällen. Titt som tätt stack man upp och försökte hitta inlägg och inspel mot anfallsparet Vlahovic & Mitrovic. Försvaret var, bortsett Englands 1-0-mål, solitt och svårt att bräcka. I den 43:e minuten tvingades Serbiens Filip Kostić till byte. I hans ställe kom Filip Mladenovic´ in.De första 45 minuterna var Englands, men någon totaldominans var det inte tal om. När lagen klev in i omklädningsrummen var det Jude Bellingham och Bukayo Sakas individuella skicklighet som tippade vågskålen åt de “tre lejonen”.Inför den andra halvleken gjorde Serbiens förbundskapten Dragan Stojković ett byte. Ut gick Nemanja Gudelj, in Ivan Ilic. Serbien inledde den andra halvleken klart mycket bättre än den första. Den offensiva viljan och kreativiteten lös starkare och Englands försvar fick visa sig vara påkopplade.När Dusan Vlahovic slog in ett välriktat inspel var det bara centimeter från att Serbien kvitterade matchen. Att Serbien hade lagt in en extra växel i den andra halvleken stod helt klart.I minut 57 kom Jude Bellingham till ett bra läge i straffområde som stoppades med ett väl utfört försvarsarbete från serbisk försvarare. Strax innan hade Trent Alexander-Arnold dragit till med ett avslut från distans.Med en halvtimme kvar av matchen var den Engelska briljansen långt ifrån lika övertygande som i den första halvleken. Å andra sidan spelade Serbien en mer anfallsglad och offensiv fotboll. Uddamålsledningen kändes bräcklig och det var serberna som skapade de hetaste chanserna. Här gjorde även Serbien ytterligare två byten. Ut gick Alexandar Mitrovic och Susa Lukic, i deras ställe kom Dusan Tadic och Luka Jovic in.I den 65:e minuten stod den nyss inbytte Dusan Tadic för en fin aktion och passning till Luka Jovic som inte helt var med på noterna. Fyra minuter senare gjorde Gareth Southgate och England sitt första byte. Ut gick Trent Alexander-Arnold och in kom Conor Gallagher.Med en kvart kvar av matchen kom ett välkänt allsvenskt ansikte in på planen. Detta när Andrija Zivkovic byttes ut och den tidigare MFF-spelaren Veljko Birmancevic byttes in. Två minuter senare klev Bukayo Saka ut och Jarrod Bowen in. En minut senare var den nyss nämnde Bowen nära att spela fram Harry Kane till Englands andra mål för kvällen. I vägen för detta stod Serbiens målvakt Predrag Rajkovic och ribban i vägen.Med mindre än tio minuter kvar testades Jordan Pickford av ett distansavslut från Vlahovic. På den efterföljande hörnan drog Birmancevic till på halvvolley, ett skott som nickades bort av Harry Kane. Med fyra ordinarie minuter kvar byttes målskytten Bellingham ut och Kobbie Mainoo in.

Det blev ingen promenadseger för England men man tog likväl samtliga tre poäng. En av de största förhandsfavoriterna till titeln såg till att göra det man skulle. Vinna. Detta till stor del tack vare Bukayo Saka och Jude Bellingham.



I nästa gruppspelsomgång, den i grupp C, ställs Serbien mot Slovenien och England mot Danmark.

Startelvor:

Serbien:

Rajkovic – Velkjkovic, Milenkovic, Pavlovic – Zivkovic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Lukic, Kostic – Vlahovic, Mitrovic.

England:

Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Alexander-Arnold, Rice – Saka, Bellingham, Foden – Kane.