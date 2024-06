OO NYHETER: Efter Vagic succé – Serie A-klubbar in i bilden

ANNONS

Pavle Vagic har omskolats och allt mer kommit att bli ett av Hammarbys viktigaste namn denna vår.

Enligt FotbollDirekts källor sågs han på plats i derbyt mot Djurgården av ett par Serie A-klubbar.

Den utveckling vi har sett sedan starten i år gör att Pavle Vagic börjar se toppallsvensk ut.

Efter omgångar av utlåningar i så väl Malmö FF som Hammarby så lossnar det nu i en ny roll.

Redan för flera år sedan pratade han om att gå i Anel Ahmedhodzic fotspår – men att det skulle bli så bokstavligt som mittback hade han nog knappast kunnat föreställa sig.

Vagic i Sveriges U21-landskamp mot Italien i EM-kvalet. FOTO: Bildbyrån

I 3-0-segern mot Djurgården imponerade han på nytt och han gjorde det inför klubbar från Serie A.

Dessa fick se vad som sannolikt var 24-åringens bästa match i år. Lägg där till att han bara ett par veckor innan framhölls som bäst mot AIK – och det av tränare Kim Hellberg.

Ludwig Augustinsson i Anderlecht som tidigare har visat intresse för Hammarbys Vagic. FOTO: Bildbyrån.

Det är uppenbart att Vagic har varit en nyckel i att sätta försvarsspelet som i början av säsongen bitvis vacklade.Efter den tveksamma Bajen-insatsen mot Värnamo som han inte spelade – så har han varit ordinarie och är nu alltså ännu ett namn från stockholmsklubben som drar till sig utländsk uppmärksamhet jämte sådana som Edvin Kurtulus Viktor Djukanovic och nyligen sålde Nathaniel Adjei

Det råder under alla omständigheter inte någon tvekan om att han är på en klart högre nivå nu – trots att han redan under 2022 fick chansen i vårt A-landslag under förbundskapten Janne Andersson.



Intresset från klubbar det handlar om uppges enligt mina källor vara inledande.

Några kontakter med Hammarby ska inte ha tagits ännu men det är värt att betona att dessa ställen ska kunna tänka sig att lägga i storleksordningen 1,5 miljoner euro.

Genom åren har han gjorts aktuell för fina klubbar som Anderlecht i Belgien och Rennes i Ligue 1.

Vagic har i år spelat nio allsvenska matcher, samt två i Svenska cupen.

I fjol stod han för lika många tävlingsmatcher, men i cupen spelade han fyra totalt.



Kontraktet Pavle Vagic har gäller till och med i december 2026.

