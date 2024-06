ANNONS

Kalmar FF:s Carl Gustafsson kommer att opereras.

Mittfältaren har inte spelat fotboll på över ett år på grund av skada.

Nu hoppas Kalmar på att problematiken ska åtgärdas med operation.



Kalmar FF:s mittfältare Carl Gustafsson har inte spelat fotboll sedan april förra året. Detta på grund av en lårskada. Nu kommer 24-åringen att opereras för att få bukt på besvären. Mittfältaren har genomgått åtskilliga undersökningar såväl i Sverige som utomlands utan att kunna fastställa en diagnos. Nu kommer alltså Gustafsson att genomgå en operation, närmare bestämt på tisdag.

– Calle har under en längre tid rehabiliterat sin skada, där han under rehabtiden fått hjälp av ytterst kompetent expertis. Både internt och externt. Efter olika typer av interventioner har det nu landat i att en operation är nödvändig. Förhoppningen är att han kan vara tillbaka till nästa års försäsong, säger Ludvig Axelsson, Head of Performance i Kalmar FF.