Cooper Love: ”Bellingham har satt sig där själv – han går igång på det”

England är en av de stora förhandsfavoriterna i EM 2024.

Det tycker halvbritten Jack Cooper Love är välförtjänt – och han ser fram emot att få fira en engelsk mästerskapsframgång.

– Jag tror att det kommer vara ett väldigt, väldigt bra England – det kan bli en rolig sommar, säger han till FotbollDirekt.

Fotbolls-EM 2024 i Tyskland är äntligen i full gång. En av storfavoriterna att ta hem guldet är regerande silvermedaljörerna England. ”The Three Lions” öppnade upp EM-spelet med en seger mot Serbien och tog sina första tre poäng i gruppspelet, även om insatsen lämnade en del att önska.

En som kommer följa England noga i jakten på det eftertraktade EM-guldet är halvbritten Jack Cooper Love, 22.

– Jag kommer att kolla matcherna. Det har alltid varit kul när Sverige har varit med, då har man kunnat hålla på båda. Men när Sverige och England möttes (kvartsfinal i VM 2018) kunde jag ändå hetsa mina vänner när England vann, berättar han för FotbollDirekt.

”Det riktiga landslaget”

Anfallaren, som till vardags spelar sin fotboll i Gais på lån från IF Elfsborg, är född i den lilla tätorten Aneby utanför Jönköping. Men uppväxten var långt mer kontinental än den småländska orten. Jack Cooper Loves föräldrar är båda från Storbritannien, och 22-åringen har många släktingar kvar i England.

Kopplingen till landet har satt stora avtryck hos Cooper Love. Det är till och med så att han nästan håller det engelska fotbollslandslaget högre än Blågult – nästan.

– På sättet jag är uppväxt är det ju så. Släkt och familj försöker intala en att England är det ”riktiga” landslaget, eller den ”riktiga” fotbollen, men jag har också fastnat mycket för svensk fotboll. Jag har ju bara spelat svensk fotboll och den har växt mycket på mig. Det är ändå här jag spelar och här jag ser mig själv, säger han.

EM 2024 i Tyskland är Englands elfte Europamästerskap och Jack Cooper Love kommer att följa varje sekund.

– Jag kommer följa matcherna och de kommer nog stå på hemma hela tiden. Det ska bli riktigt kul!

Anfallaren berättar för FD om ett specifikt mästerskapsminne som han håller väldigt varmt. 22-åringen befann sig i England, en plats han refererar till som ”hemma”, och familj och släkt var samlade för att följa och stötta sitt landslag.

– Jag var hemma (i England) ett mästerskap. Då var TV:n på hemma hos min moster, sedan kom alla barn inflygandes en halvtimme innan matchen. Det var mat och allting, och festlig stämning. Fotboll är stort i Sverige men om det inte berör ännu fler i England. Det är nästan en kultur på det sättet.

Han fortsätter:

– Jag brukar vilja kolla matcherna med familjen. Det är mycket roligare då.

”De måste prestera – då kan det bli en rolig sommar”

Senast det begav sig för EM tog sig ett ungt och spännande England hela vägen till final – på hemmaplan. Fotbollsfebern i landet var påtaglig och David Baddiel, Frank Skinner och The Lightning Seeds gamla superdänga Three Lions gick som brukligt varm. Italien stod för motståndet i finalen på Wembley, Bukayo Saka brände den avgörande straffen och engelsmännens mästerskapssång slutade i moll.

När det nu är dags igen är England, som vanligt, en av de stora förhandsfavoriterna till att ta hem hela mästerskapet. Någon vecka innan EM 2024 drog igång var ”The Three Lions” till och med den största guld-favoriten, före stornationer som Frankrike, Tyskland, Spanien och Portugal.

– England är favorittippade med all rätt. Att man torskade på straffar i förra EM på hemmaplan tror jag tog hårt. Det är en revanschlust, säger Jack Cooper Love till FD och fortsätter:

– Jag gillar också den rensningen de har gjort, ut med några lite tröttare spelare och in med unga och fräscha spelare som har presterat och som är på väg upp. Jag tror att det kommer vara ett väldigt, väldigt bra England.

När förbundskapten Gareth Southgate presenterade sin trupp inför mästerskapet var det flera val som stack ut. Stora stjärnor som Marcus Rashford, Jordan Henderson, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Reece James och Harry Maguire lämnades alla utanför Southgates EM-trupp. Istället satsade förbundskaptenen på flera unga, spännande spelare som kommer från bra säsonger i sina klubblag.

– De har inte hållit kvar vid spelare som alltid har varit med. De har petat några och tagit in dem som har haft bra form i Premier League. Jag tror att det är ett bra koncept. Det kommer ge mycket energi, säger Cooper Love.

Vad ser du som nyckeln till att England ska gå bra?

– Att Harry Kane fortsätter att göra mål.

Det är en lågoddsare.

– Exakt, det är ju så. Men det är många spelare som presterar – typ Foden (Phil) i Manchester City, som nästan har varit bäst i ligan. Palmer (Cole) har också varit helt otrolig i Chelsea. Kane har ofta gjort sina poäng, men det är alla runt omkring som inte riktigt kommit upp i sin klubblagsnivå. De måste prestera bra – då kan det bli en rolig sommar!

”Hey Jude!”

En av de största stjärnorna i den engelska truppen är Real Madrids Jude Bellingham. 20-åringen fick sitt stora genombrott i tyska Borussia Dortmund under säsongen 2022/23 och anslöt till den spanska gigantklubben för stora pengar under sommaren 2023. Väl i Madrid har Bellingham överträffat alla förväntningar och stänkt dit totalt 24 mål och 13 assist på 43 matcher för ”Los Blancos”.

Bara dagar innan EM i Tyskland sparkades igång släppte Adidas en reklamfilm. Den två minuter långa videon hade titeln Hey Jude, och The Beatles-låten med samma namn rullade genom hela filmen. Reklamsnutten visade upp engelsmännens besvikelse, mästerskap efter mästerskap, år efter år. Men nu har hoppet väckts igen, menar Adidas. Nu är frälsaren här. Hey Jude Bellingham!

– Han har satt sig där själv, han gillar det. Det känns som att han går igång lite på det, säger Cooper Love om den massiva pressen på Bellinghams axklar.

Han fortsätter:

– Jag tror att han kommer vara riktigt bra.

I premiärmatchen mot Serbien behövde den 20-åriga stjärnan bara 13 minuter innan han hade stångat in 1–0 till England och matchens ända mål.

Du tror att han kommer hantera pressen?

– Jag tror det. Han anammade det redan första veckan i Real Madrid och tog det som att det inte var någonting. Jag tror att han gillar det och får energi av det, avslutar Jack Cooper Love.

England ställs mot Danmark under torsdagen i mästerskapets andra gruppspelsomgång. Matchen startar klockan 18:00 på Frankfurt Arena. I den sista gruppspelsomgången ställs England mot Slovenien.