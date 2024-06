TRE PUNKTER: "Förväntade sig mer"

ANNONS

1-1 mellan Danmark och England.

Danskarna imponerade och England var stundtals illa ute.

Läs FotbollDirekts Moa Janssons tre punkter här.

England illa ute stundtals - man förväntade sig mer

England är en av EM:s stora förhandsfavoriter. Många har trott att de ska ta sig vidare enkelt ur gruppen och bli klara gruppettor. Men så är inte fallet, i och med dagens resultat står de på fyra poäng och precis allting kan hända i den tredje och sista omgången. De hade under kvällens match stundvis stora problem och var många gånger illa ute vilket ledde till att danskarna kom till en hel del lägen som absolut hade kunnat kosta dem mer än ett oavgjort resultat. Jag, likt många andra hade förväntat sig en bättre prestation av England med tanke på det lag de har.

Danmark var samspelta

Danmark hamnade i underläge efter cirka 20 minuter spelade. Det var tills dess England som såg piggare ut. Men efter målet vaknade danskarna som gjorde en väldigt fin prestation resterande del av den första halvleken. Efter dryga halvtimmen belönades de med ett kvitteringsmål efter ett fint långskott från 28 meter av Hjulmand, som därmed gjorde sitt första landslagsmål. Danmark såg väldigt samspelta ut och hittade varandra bra och skapade oreda i det engelska försvaret. En imponerande insats av Danmark som studsade tillbaka efter matchen i premiäromgången samt det underläge de hamnade i under kvällens match.

Otroligt viktigt mål av Hjulmand

Morten Hjulmand gjorde ikväll sitt första A-landslagsmål och som han gjorde det. I den 33:e matchminuten slog han till med en superträff från 28 meter, den gick via stolpen och in i mål. Det var ett vilt firande bland spelare och man kände hur hela arenan kokade. Det var ett oerhört viktigt mål för Danmark som gör att danskarna är med i matchen om en plats i slutspelet. Det är inte bara Danmark som har möjlighet utan målet innebär att allt är öppet i grupp C inför sista omgången och det