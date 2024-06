Ungern avgjorde på tilläggstid – har chans på slutspel

ANNONS

Ungern och Skottland tampades om vilka som skulle ha chans att ta sig vidare till slutspel i EM:s grupp A.

Hundra minuter senare avgjorde Ungern och snodde tredjeplatsen från Skottland.





Klockan 21.00 sparkas matchen mellan Skottland och Ungern igång på Mercedes Benz Arena i Stuttgart.

De inledande fem minuterna av matchen var av de avvaktande slaget. Kanske gick de in med vetskapen om att de måste vinna – men samtidigt absolut inte förlora.



I den åttonde minuten testade Ungerns mittfältare Bolla ett skott utifrån som skapade vissa komplikationer för Gunn i Skottlands mål som lämnade retur. Den tog dock egen försvarare hand om och farligheten svalnade.



Något som, efter den inledande kvarten, stod klart var att Skottland skulle vara bollförande denna afton. 75-25 löd bollinnehavsprocenten, till Skottlands fördel.



Efter en halvtimmes spel stod Szoboszlai vid stillastående boll och skulle skjuta frispark från bra läge. Skottet tog i muren och matchen fortsatte i likaläge.



I minut 40 hade Ungern ännu en frispark. Denna gång valde man, istället för att skjuta, en variant som friställde mittbacken Orban. Nicken var välriktad men tog i ribban och ut, kanske skulle han ha gjort det bättre från det läget.



I den andra halvleken skruvades tempot upp. Frågan var när lagen skulle börja “chansa” och våga gå framåt. De två lagen turades om med att försöka hota varandra offensivt men det slutade allt som oftast utan några riktiga farligheter. I minut 56 ropade Ungern på straff efter att ett skott träffat armen på en skotte. Handen bedömdes dock vara i “naturlig position”, därmed vidtogs inga åtgärder.



När närmare en timmes fotboll var spelad denna söndag kom John McGinn till ett fint läge vid straffområdet. Han försökte då spela in bollen till en blåklädd men misslyckades.



Med strax över tjugo minuter kvar började trycket på läktarna att öka. Båda lagen var tvungna att vinna och det var bara en tidsfråga innan det skulle visa sig. Strax därefter ställdes mycket på sin spets när en Ungersk spelare skadade sig i samband med en kollision. Spelarna ställde sig ganska omgående runt spelaren, bår bars in på planen och publiken tystnade. Efter en stunds väntan bars den ungerska anfallaren ut på bår. Hur det gick med anfallaren stod inte helt klart men matchen återupptogs. Efter matchen konstaterades det att Varga blev medvetslös i samband med kollisionen. Enligt ungerska medier ska anfallaren ha förts till sjukhus.



Med drygt tio minuter kvar av ordinarie tid gick Skottland på kontring och Armstrong kom nästintill fri. Istället för att komma till avslut blev anfallaren fälld och de allra flesta trodde nog att domaren skulle blåsa straff. Det gjorde han inte och VAR-rummet gick inte in och ändrade beslutet.



Forceringen från båda lagen kom. Spjällen var öppna och båda lagen satsade allt framåt. Szoboszlai kom till ett fint läge och tvingade Gunn till en bra räddning. Minuten senare träffade Ungern stolpen.



Skottland skapade också sina chanser och testade Gulácsi flertalet gånger.



Så kom målet. I den tionde tilläggsminuten hade Skottland nära på samtliga spelare i offensivt straffområde. Då fick Ungern tag på bollen och kontrade. En öppnande djupledspassning, ett inspel och ett snyggt avslut senare låg bollen i mål. Matchjälten för Ungern hette Kevin Csoboth som, med sitt mål, gav Ungern chans att ta sig vidare till slutspel.



***



Startelvorna:



Skottland: Gunn - Ralston, Hendry, Hanley, McKenna, Robertson - McGinn, Gilmour, McGregor, McTominay - Adams



Ungern: Gulácsi - Botka, Orbán, Dárdai - Bolla, Styles, Schäfer, Kerkez - Sallari, Varga, Szoboszlai