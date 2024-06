ANNONS

STOCKHOLM. Inte speciellt många chanser under Henning Berg.

Nu ser Victor Andersson möjligheten att ta en plats i AIK med Henok Goitom som ny huvudtränare.

– Det känns mer naturligt för mig nu, säger yttern till FotbollDirekt.

Victor Andersson är en av AIK:s mest spännande framtidsnamn.

Under våren blev det dock bara en match från start i allsvenskan.

Men med Henok Goitom som ny huvudtränare är 19-åringen optimistisk.

– Henok känner mig som spelare och vet hur han ska använda mig. Vi har tränat mycket på offensiven nu under Henok. Defensiven också förstås, men det har varit stort fokus på anfallsspelet och det passar mig bättre. Positionen jag spelat på nu under träningarna också, det passar mig mycket bättre. Att ligga bredare än tidigare, gå mer i djupled. Jag har ju alltid varit ytter under min karriär så det känns mer naturligt nu.

Hur menar du att det skiljer sig nu kontra tidigare under säsongen?

– I våras blev det mycket mer centralt i banan för mig, inte alls lika mycket på kanten. Så det är ganska stor skillnad nu, för jag har ju alltid varit en kantspelare.

Inför allsvenska omstarten 7 juli reser nu AIK till Tjeckien för träningsmatch mot storklubben Sparta Prag, ett häftigt test för de svartgula spelarna.

– Alltid kul att möta stora lag, ett bättre motstånd än vad som finns i Sverige. Så det blir bra, konstaterar Andersson som spelar i nummer 43, ett nummer som egentligen inte var tanken.

– I min debut hade jag 42, men sedan blev det något fel och jag fick 43. Men det var ingen grej för mig, så nu tänker jag att jag kommer spela i 43 så länge jag spelar i AIK. Det finns ingen anledning att byta.

***

TV: Får frågan om Guatemala och Brasilien: “Ganska coolt”