TRE PUNKTER: "Vägen till final är utstakad"

Nederländerna slog till slut Rumänien med 3-0 i München.

Effektiviteten var länge undermålig, sedan kom islossningen.

Här är tre punkter från Nederländernas storseger i München.



Effektiviteten från Nederländerna dröjde

Hur får man en match där man stundtals är fullständigt dominanta ut att se jämn ut? Fråga Nederländerna som hade över 20 skott, varav fem på mål, enligt FutMob. Då räknar jag heller inte med de lägen där Koemans spelare inte kom till avslut eller där skotten täcktes på väg mot mål. Frågar du mig bör Nederländerna vinna denna match med minst fyra mål, inte med två. Det finns såklart massor av positivt med att de skapar så pass många lägen, men sätter man dem inte kommer det att bli jobbigare längre fram. Idag dröjde det till den 83:e minuten innan Nederländerna stängde matchen. Framgent vore det till “Oranjes” fördel att stänga matcherna tidigare, då kan detta bli riktigt bra och Nederländerna gå långt. Hur långt? Det förtäljs i den tredje punkten.

Gakpo briljerade – gjorde sitt tredje EM-mål

Cody Gakpo, 25, är Nederländernas bästa och viktigaste spelare. Den individuella aktion som vänsteryttern stod för – i den period av matchen där Rumänien var överlägsna – bröt mönstret i matchen gav Nederländerna ledningen och taktpinnen. När han från vänsterkanten drev in bollen i straffområdet, kroppsfintade bort sin försvarare och drog till med ett maskerat avslut innanför den första stolpen. En prestation värd en spelare som delar skytteligaledningen efter fyra matcher, med tre mål. Det var inte bara målet som gjorde att Gakpo stack ut i dagens match. Han bidrar med ett ständigt offensivt hot och är, trots sin längd, smidig och lurig med bollen. Ta bara det maskerade skottet som innebar 1-0, det hade nog inte Nicklas Füllkrug tänkt på? Ännu en aspekt som förklarar hur viktig Gakpo är för detta Nederländska landslag är den aktion han står för i samband med 2-0-målet. Hade det inte varit för hans enorma kämpaglöd och smartness hade inte Donyell Malen kunnat stöta in 2-0.

Välförtjänt underdog höjde sig – vägen till final är utstakad

Inför denna åttondelsfinal hade Nederländerna långt ifrån dominerat under sina inledande tre gruppspelsmatcher. 2-1 mot Polen, 0-0 mot Frankrike och förlust med 2-3 mot Österrike var det facit man gick in med till denna åttondelsfinal. Alltså var man “underdogs” och ja, jag vet hur det låter… Faktum var dock att man mötte ett Rumänien som vunnit en grupp med Belgien, Ukraina och Slovakien. Oavsett vilken stämpel man ville sätta på “Oranje” inför matchen växlade laget upp och skapade mängder av målchanser. Vinsten var rättvis, effektiviteten länge minimal och kanske brast det i vissa avslutslägen. Hur som helst var detta ett steg framåt och Nederländerna kan – med dagens seger – sakta börja blicka mot final. Fortsätter de att spela den typen av fotboll som de förevisade under tisdagskvällen behöver de ta sig förbi Österrike (som visserligen har imponerat enormt) eller Turkiet som möts ikväll. I semifinalen väntar vinnaren av England och Schweiz, två lag som Nederländerna har goda chanser mot. Det är långt kvar dit, det är det. Men jag håller trots allt Nederländerna som mina finalister efter dagens match.