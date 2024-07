Turkiet till kvartsfinal – Günok matchhjälte

ANNONS

Det är dags för den sista åttondelsfinalen i EM 2024.

Österrike ställs mot Turkiet i kampen om en kvartsfinalplats.

Matchen är igång, följ den här!

Under tisdagen spelas de två sista åttondelsfinalerna i Fotbolls-EM 2024 och bara åtta lag kommer vara kvar i turneringen efter kvällens matcher. Sist ut är Österrike som ställs mot Turkiet i kampen om en plats i kvartsfinalen mot Rumänien eller Nederländerna.

Österrike överraskade många när de vann sin grupp D före både Frankrike och Nederländerna. Efter att ha förlorat med 1–0 mot Frankrike i premiärmatchen och vunnit med 3–1 mot Polen tog förbundskapten Ralf Rangnicks Österrike förstaplatsen efter en avslutande 3–2-vinst mot Nederländerna.

Turkiet tog sig vidare till slutspel efter att ha slutat på andraplats i grupp F. Efter en premiärvinst mot Georgien med 3–1 och en 3–0-förlust mot Portugal i omgång två skulle allt avgöras i den sista gruppspelsmatchen. Turkiet vann matchen mot Tjeckien med 2–1, efter två röda kort för tjeckerna, och tog sig vidare till åttondelsfinal.

Matchen blir den första någonsin i ett stort mästerskap mellan Österrike och Turkiet. Österrike har vunnit två av de senaste tre mötena i alla tävlingar (1 förlust), inklusive en imponerande 6–1-seger i mars i år.

Österrike saknar Patrick Wimmer som drog på sig sitt andra gula kort i den avslutande gruppspelsmatchen mot Nederländerna. Wolfsburg-stjärnan har agerat inhoppare i de två första matcherna i gruppspelet och startade matchen mot Nederländerna.

Turkiet saknar två tunga pjäser till åttondelsfinalen mot Österrike. Storstjärnan och lagkaptenen Hakan Çalhanoğlu är avstängd efter att ha tagit sitt andra gula kort i sista gruppspelsmatchen mot Tjeckien. Även mittbacken Samet Akaydin tog sitt andra gula kort mot Tjeckien och missar åttondelen. Båda spelarna har startat samtliga matcher för Turkiet under EM.

Vinnaren av åttondelsfinalen kommer få möta vinnaren av matchen mellan Rumänien och Nederländerna som spelas tidigare under tisdagskvällen.



***

Efter ungefär 45 sekunder fick Turkiet en hörna. En styrning från österrikisk spelare, räddning på mållinjen och en retur senare ledde Turkiet matchen. Målskytt efter 57 sekunder – vilket är det snabbaste EM-målet i en utslagsmatch – Merih Demiral.



Tre minuter senare dansade bollen på Turkiets mållinje och österrikaren Baumgartner missade på något sätt bollen så att den rullade förbi målet.



Det var minst sagt en intensiv matchinledning på Red Bull Arena i Leipzig. Efter Turkiets chockstart och mål i den andra minuten kontrade Österrike med att anfalla och skapade direkt ett jätteläge. Efter det tog Österrike tag i det mesta av anfallsspelet samtidigt som Turkiet ägde mycket boll.



Efter närmare nitton spelade minuter testade Arda Güler en fräckis och drog till från halva planen. Skottet utanför.



Efter 25 spelade minuter hade matchens tempo slagits av något. Det var åtminstone inte lika stor frenesi och intensitet som under de första tio. Kort därefter kom Turkiet på kontring och högeryttern Yilmaz tog sig förbi sin spelare, han slog därefter ett inlägg mot en fristående anfallare på bortre stolpen men inte precist nog.



Det fanns inte särskilt mycket att rapportera om från deefterföljande femton minuterna. Österrike försökte att komma till lägen med sin snabbhet – Turkiet höll undan. Turkiet hotade också framåt, men mindre frekvent. Det small dock på hårt och efter 40 minuter hade domaren dragit fram det gula kortet tre gånger.



Efter att den andra halvleken drog igång dröjde det två minuter innan Österrike kom till sin bästa målchans i matchen. Ett inspel nära den streckade mållinjen (som kan ha varit utanför den) snett inåt bakåt till Arnaoutovic som avlutade på Günok som gjorde sig stor.



Fem minuter senare var de rödklädda nära igen, denna gång gick avslutet i täck. Kort därefter, ännu ett avslut. Denna gång i form av en strumprullare. Turkiet var inte helt ofarliga, bland annat hade Ferdi Kadioglu ett bra läge men sköt på täckande försvarare.



I minut 59 fick Turkiet en hörna. Inlägget var fint slaget men hoppet, tajmingen och träffen från mittbacken Demiral var ännu bättre. Merih Demiral gjorde sitt andra mål för kvällen och tog Turkiet ett steg närmare kvartsfinal.



Reduceringen kom till slut från Österrike. Även detta mål var via hörna, men istället för nick i mål nickades bollen till Gregoritsch som styrde in bollen med foten. 1-2 med tjugo minuter kvar.



Med tio minuter kvar var det spel mot ett mål, Turkiets. Österrike försökte verkligen göra allt de kunde för att hitta ett kvitteringsmål och ta matchen till förlängning. Med sju minuter kvar var Baumgartner nära att kvittera för sitt Österrike, detta efter ett inlägg och nick där Turkiets målvakt Günok kommit ut fel.



Med enstaka minuter kvar hade Turkiet ett jätteläge att stänga matchen. Yilmaz fick en fin djupledsboll att ta hand om och spela snett inåt bakåt i straffområdet, istället sköt han. Högt över.



Forceringen från Österrike var påtaglig och inlägg skickades från höger till vänster. Det sista som hände i matchen var att Baumgartner kom till ett jätteläge med huvudet. Nicken var exemplarisk och mot den bortre stolpen. Det skulle bli mål men Günok stod för en av sina livs bästa räddningar. Matchen slut: 2-1, Turkiet.

Startelvor:

Österrike:

Pentz – Posch, Danso, Lienhart, Mwene – Seiwald, Schmid – Laimer, Baumgartner, Sabitzer – Arnautovic.

Turkiet:

Günok – Müldür, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu – Yüksek, Ayhan – Yıldız, Güler, Yılmaz, Köcky.