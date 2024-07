ANNONS

HALMSTAD. Djurgårdens IF var mest representerade på rikslägret med tolv spelare.

Något som Peter Kisfaludy var väldigt glad över.

– Jag känner en väldigt stolthet att vi har så många spelare med.

170 spelare kallades till rikslägret i Halmstad och den mest representerade klubben på plats var inte någon av landets kanske två mest hyllade akademier i AIK eller Malmö FF.

Faktumet är att Djurgården, med sina tolv spelare på plats i Halmstad var det mest representerade laget.

En finfin siffra, som klubben sportkoordinator, Peter Kisfualdy var oerhört glad över.

– Jag känner en väldigt stolthet att vi har så många spelare med, jag tror vi har flest spelare i hela Sverige, så det är jätteroligt.

– Det är ju unikt att få med tolv spelare, så det är ju jätteroligt, sen är det ju så att vi har en stor, stor bredd men sedan vill man ju också ha spetsen i årgången och det tycker jag att vi har. Vi har några spelare som är riktigt intressanta.

Du har ju varit i Djurgården ett tag nu, är det något speciellt med just 09:orna, eller har arbetet på något sätt ändrats så att ni allt oftare kan sticka ut i sådan här positiv bemärkelse?

– Djurgården har haft bra 09:or redan från att de var tio år, så man har kunnat jobba med dem målmedvetet under flera års tid.

– Tittar man på kullarna, så kommer vi i Djurgården starkare nu, dels så har vi ett gediget arbete under flera års tid och det tar tid att bygga en ungdomssida, men det börjar se väldigt bra ut.

Vad skulle du säga är nästa viktiga steg för Djurgården att ta, både för att hålla i detta, men även för att bli ännu bättre?

– Vi vill ju såklart, som många andra klubbar, vara egen försörjande med en viss procent upp till vårat A-lag. Det är ju målsättningen med hela vår akademi. Kan vi få fram spelare till vårat A-lag, eller till svensk elitfotboll också, något vi varit väldigt duktiga på, säger han och fortsätter:

– Det är många spelare från oss som spelar i andra klubbar i superettan och i allsvenskan. Men självklart är målsättningen att få fram egna produkter, med stort djurgårdshjärta, som kan få kliva in på Tele2 arena och prestera för klubben i sitt hjärta. Det tror jag är viktigt, avslutar Kisfaludy.

