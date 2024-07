ANNONS

Åskådarna på Borås Arena fick för första gången invänta en VAR-granskning när Elfsborg mötte Pafos i Europa League.

Till de gulsvartas glädje gav granskningen en straff och gult kort som belöning. Trots det var anfallaren Per Frick orolig.

– Man får vänta med att jubla, sade Per Frick i Sportbladets sändning.

Det är inte ofta VAR, eller “Video Assistant Referee”, används på svenska fotbollsarenor. När Elfsborg mötte Pafos i den första kvalomgången till Europa League fanns det dock på plats. Detta då det är ett krav från Uefa i samtliga kvalomgångar till Europa League. Det kom även till användning när Samuel Holmén, i den 55:e minten, blivit nerdragen i straffområdet.



Domaren beslutade sig inte för att blåsa straff men efter en stunds väntan sprang han ut till den lilla tv-skärmen, tittade på reprisbilder och blåste i visselpipan. Straff Elfsborg, ett andra gult kort till Pafos-spelaren Mellusso som således fick lämna planen. Arber Zeneli missade straffen men Niklas Hult snappade upp returen och sköt in 2-0 för Elfsborg. Straffen menar Per Frick kom från tomma intet.



– Det var första gången vi spelar med VAR. Det är lite speciellt, jag tänkte inte på det först och sedan får vi straff från ingenstans och rött kort på det. Jag kände med min löpning att jag kanske är en tå offside eller något, man får vänta med att jubla, säger Per Frick till Sportbladet.



Det var även därför som Frick syntes fira väldigt återhållsamt, enligt honom själv.

– Haha, det kändes som jag tajmade den bra men Michael (Baidoo) höll den en sekund mer än vad jag hade tänkt och då blev jag lite orolig.

Returen mellan Elfsborg och Pafos spelas nästa torsdag på Cypern.