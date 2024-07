OFFICIELLT: Hif lånar in forward från Gais

ANNONS

Helsingborgs IF lånar in Chisom Chika Chidi från Gais.

23-åringen kommer att tillhöra HIF resten av säsongen men kan bli kvar längre än så.

– Varit på gång länge, det är skönt att det äntligen är klart, säger Chika Chidi, via HIF:s hemsida.

Helsingborgs IF har haft det svårt med målskyttet och har endast gjort 14 mål på lika många omgångar i Superettan. Nu förstärker man på anfalls-positionen genom att låna in 23-årige Chisom Chika Chidi från Gais.Låneavtalet sträcker sig säsongen ut och en köpoption finns inkluderat i kontraktet. Chika Chidi själv ser fram emot det som komma skall.– Det känns bra, det har varit på gång länge så det är skönt att det äntligen är klart. Framför allt vet man att HIF är en anrik klubb och jag har pratat med både sportchefen och har koll på Klebér (Saarenpää, huvudtränare) sedan innan. Jag hoppas kunna bidra med energi, fart och förhoppningsvis mål. Det kommer bli kul, jag tror att vi blir något att räkna med i höst, säger han via Helsingborgs IF:s hemsida