ANNONS

Ikväll spelar Sirius mot Malmö FF på Studenternas i Uppsala.

Med i truppen är Taha Ali som endast har startat fem matcher i årets allsvenska – men som trots det håller humöret uppe.

– Så länge jag presterar på en sådan här nivå så vet jag att jag kommer spela, säger Ali till Fotbollskanalen.





Taha Ali, 26, stod för en fint inhopp i MFF:s förlustmatch mot Mjällby förra helgen. Yttermittfältaren var en positiv injektion för sitt Malmö och låg bakom reduceringsmålet. I år har det också blivit mestadels inhopp för Ali som startade 17 av 30 matcher förra året. Senast den Stockholmsfödda Ali startade en match var mot BK Häcken, den 20 maj. Det är dock inget som har rubbat hans form.– Formen känns riktigt bra. Jag är där jag vill vara nu och det är runt här jag brukar “peaka”, just på sommaren. Jag känner mig riktigt bra mentalt och fysiskt, säger Ali till Fotbollskanalen Att Taha Ali numera ses som en inhoppare, en “super-sub”, gör inte heller mycket med honom.– Jag brukar alltid säga att jag letar efter lösningar, och jag känner mig i riktigt bra form. För mig gäller det bara att fortsätta på det här, situationen är som den är just nu. Men just nu, så länge jag presterar på en sådan här nivå så vet jag att jag kommer spela.Vad gäller den snabba ytterns ständiga utlandsintresse poängterar han hur mycket han trivs i de himmelsblå.– Jag är väldigt glad över att vara här och har aldrig visat någon indikation på att sväva iväg. Jag vill fortsätta vara ödmjuk.



Matchen mellan Sirius och Malmö FF spelas ikväll, klockan 19.00.