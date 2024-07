ANNONS

Västerås SK har varit aktiva på marknaden.

Nu värvar nykomlingarna Victor Wernersson på free transfer.

Det uppger Expressen under fredagen.

Västerås SK har haft en tuff återkomst-säsong i allsvenskan. VSK har placerat sig sist i serien under stora delar av säsongen. Under sommaren har klubben agerat rejält och värvat spelare som Viktor och Gustav Granath, Daniel Ask, Elyas Bouzaiene och Abdelrahman Boudah på lån.

Nu kan ytterligare en värvning vara klar.

Enligt Expressen har VSK gjort klart med Victor Wernersson, 29, som senast spelade för NAC Breda i Nederländerna. Tidningen skriver att parterna är överens om ett kontrakt och att värvningen väntas presenteras inom den närmsta veckan.

Den tidigare IFK Göteborg-spelaren lämnade Breda i juli och ansluter som bosman.