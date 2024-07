Elfsborg tog tredje raka segern – Abdullai segerorganisatör

LIVE

IF Elfsborg tog emot Mjällby AIF.

Efter 90 minuter fotboll på Borås Arena hade Elfsborg tagit sin tredje raka seger.

Detta efter tre mål mot ett – två av dessa från Jalal Abdullai.



Under söndagen rullar allsvenskans 15:e omgång vidare när IF Elfsborg gästas av Mjällby AIF hemma på Borås arena.

Elfsborg har vunnit två raka matcher under nya tränaren Oscar Hiljemark, och kommer senast från en mäktig upphämtning och vändning till vinst på övertid mot BK Häcken. Boråsklubben placerar sig på sjätteplats inför matchen. Mjällby AIF har varit säsongens stora överraskning och placerar sig på tredjeplats inför omgång 15. Vid vinst klättrar Maif förbi Djurgårdens IF (som har en match mindre spelad) som ny tabelltvåa.

***

23 sekunder in i matchen tog Elfsborg ledningen. Jalal Abdullai tog emot en djupledsboll och placerade in den bakom Törnqvist.



I den fjärde minuten var Mjällby nära att kvittera genom ett avslut tätt utanför från Herman Johansson. I minut tio var hemmalaget nära att utöka genom vad som kan ha varit ett skott, men också en passning.



I den 18:e minuten var Jacob Bergström nära att kvittera för Mjällby. Duellen med Terry Yegbe gjorde det svårt för anfallaren att komma till ett avslut och Pettersson kunde till slut omfamna bollen.



I den 27 minuten kom kvitteringen från Mjällby. Detta genom Elliot Stroud som assisterades av Viktor Gustafson. Kort senare var Tom Pettersson nära att ta ledningen för Mjällby, denna gång var stolpen i vägen.



I minut 42 tog Elfsborg åter ledningen. Även denna gång var målskytten Jalal Abdullai, passningen och avslutet lika bra som sist. När domare Granit Maqedonci blåste för halvtid ledde Elfsborg med 2-1. Välförtjänt sett till matchbild men Mjällby inte utan hopp i matchen.



Det dröjde inte länge innan Jalal Abdullai gjorde 1-0 för Elfsborg i den första. När den andra halvleken drog igång var anfallaren nära att göra sitt tredje efter ungefär lika många sekunder – via ett hårt långskott tätt utanför krysset.



I den 51 minuten fick hemmalaget en hörna. Sebastian Holmén tajmade den perfekt, träffen var minst lika bra och Elfsborg ledde med 3-1. I den 61 minuten utgick Per Frick för Elfsborg, in kom Andrí Baldursson.



Mjällby gjorde sitt för att försöka komma närmre ett resultat i matchen. I detta ingick ett offensivt byte där Pettersson gick ut och Jagne in. I den 87 minuten kom Jacob Bergström till ännu ett friläge, ikapp honom kom Terry Yegbe, ännu en gång.



Matchen slut. Elfsborg: 3. Mjällby: 1. Elfsborg tog därmed sin tredje raka seger.

Startelvor:

IF Elfsborg:

Pettersson – Holmén, Henriksson, Yegbe – Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult – Frick, Baidoo, Abdullai.

Mjällby AIF:

Törnqvist – Wikström, Rösler, Pettersson – Johansson, Gustavsson, Røjkjaer, Ståhl – Gustafson, Manneh, Bergström.



Till skillnad från Elfsborgs senaste allsvenska möte, mot BK Häcken, gjorde Oscar Hiljemark tre förändringar. Simon Hedlund istället för Rami Kaib, Per Frick istället för Camil Jebara och Jalal Abduallai istället för Eggert Aron Guðmundsson.



I Mjällbys elva gjordes en förändring. Ut gick Elliot Stroud och ersattes av Alexander Johansson.



I nästa omgång ställs Elfsborg mot Djurgården på hemmaplan, och Mjällby gästar Hammarby IF.