The Sun: Pochettino kan ta över Newcastle

Mauricio Pochettino kan ta över Newcastle.

Han är nämligen sportchef Paul Mitchells förstaval, om nuvarande tränare Eddie Howe skulle ta över England.

Detta uppger The Sun.





Mauricio Pochettino, 52, har de senaste åren varit tränare för Chelsea och står numera utan jobb. Det kan det dock bli ändring på inom en snar framtid. Skulle det nämligen vara så att Newcastles nuvarande tränare Eddie Howe blir England nya förbundskapten är argentinaren sportchef Paul Mitchells förstaval, uppger The Sun Mitchell var nämligen den som tog Pochettino till till England och Southampton år 2013, de har även arbetat tillsammans i Tottenham. Huruvida Eddie Howe kommer att ta över England nu eller inte står inte klart. Att han däremot vill göra det någon gång är desto klarare.– Ja, det är någonting jag vill göra under min tränarkarriär, säger han till The Sun.