OO NYHETER: "Nanasi är allsvenskans bäst bevarade hemlighet"

Bilden kring ett av allsvenskans största namn är närmast unik.

Knappast en enda gång genom åren har vi sett en transferrubrik om Sebastian Nanasi.

Det måste betraktas som närmast unikt i en allsvensk kontext kring ett så stort namn.

I går kom emellertid rubriker om både Sevilla och Werner Bremen - men där första känslan likväl är att det inte handlar om uppgifter med eftertryck.

FotbollDirekts nyhetschef Ola Gustavsson resonerar om bilden av MFF-stjärnan.

Det finns egentligen inget bra svar på frågan hur parterna kring Sebastian Nanasi lyckats hålla tätt som man har gjort. Jag har åtminstone inte det.Ryktespridningen kring den 23-årige stjärnan har varit närmast noll sedan genombrottet i Kalmar FF för några år sedan och hade det inte varit för färska uppgifterna från Tyskland och Spanien så hade det varit svårt att hitta någon enda silly season-rubrik om Nanasi.

Flera klubbrepresentanter och agenter jag pratat med och som inte har något intresse i spelaren delar min uppfattning och frågeställning: Hur kan en så internationellt gångbar spelare inte vara såld?

Handlar det om att han själv är ostressad och vill ge sig mer tid?, handlar det om att MFF:s pris är för högt satt (75-80 miljoner kronor?, enligt mina uppgifter) eller handlar det helt enkelt om att avgörande intresse från tillräckligt hög nivå ännu inte infunnit sig?

Jag vet inte.

Men för att prata på sarg-ut-vis så handlar det troligen till lika delar om det jag berör.

Det mest konkreta vi har sett, utan att någon klubb namngavs, var ju förra sommaren när han själv bekräftade att han nobbat en utländsk klubb, allt för att allt då var så nytt med Henrik Rydström som då precis hade tagit över.

När det kommer till en tung huvudrollsinnehavare som sportchef Daniel Andersson så visade han för ett par månader sedan när jag pratade med honom - att det finns betydligt mer än det lilla som har synts.

– Det finns ett givet och stort intresse så klart. Intresset är stort för Sebbe som det blir när någon presterar så otroligt bra som han har gjort. Det är bara att titta på övertid så många poäng som han har gjort. Vi får se vad som händer i sommar. Det ska stämma för alla tre parter.

Hur ser du på vilket pris ni har satt?

– Inga kommentarer.

Nanasi själv har annars visat en befriande distans, trots det faktum att han så självklart tillhör Allsvenskans högsta hylla.

Detta har tidigare synts i en intervju med Expressen:

''Jag har ingen aning om vad jag är värd, faktiskt. Jag vet inte om jag kan värdera mig själv till någonting. Det får vi se helt enkelt''.

''Försöker att inte tänka så mycket på det. Det är kul om man ser att prislappen är hög, för då vet man att man har gjort någonting bra. Men som sagt, jag försöker bara köra mitt race''.

Själv har jag tidigare genom indikationer, kalla det indicier - skrivit om att 4-6 klubbar löpande har sett honom under våren.

En fråga som är lätt att ställa sig är om priset trots allt är ett problem? Är det möjligen för vågat att begära nära den nivå som Leverkusen betalade MFF för Hugo Larsson i grundsumma (85 miljoner)?.

Tittar vi på sajten Transfermarkt så värderas han inte så högt utan till omkring 56 miljoner.

Malmö FFs Taha Ali, Sergio Pena och Sebastian Nanasi jublar efter 3-0 i allsvenska mötet mellan Malmö FF och AIK den i april 2024. FOTO: Bildbyrån.

Men som sagt hans anseendet är det inget fel på.

Det kunde näppeligen inte vara så mycket bättre - speciellt inte med tanke på att han har högst genomsnittsbetyg av alla allsvenska spelare med poängen 8,19.

När det kommer till totalscore så är han tvåa i den allsvenska poängligan på 15 poäng: 6 mål och 9 assist.

Avslutningsvis finns följande ord från transferjournalisten Fabrizio Romano som twittrat dessa rader:

"Sebastian Nanasi could be next talent to watch on the market this summer from Malmö. Several clubs are now tracking 2002 born midfielder as potential future gem''.

