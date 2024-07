Urstark publiksiffra för MFF - avvaktande för Djurgården

ANNONS

Europaspelet drar igång på allvar för våra svenska klubbar denna vecka.

Detta märks hos supportrarna, inte minst i Malmö FF som går mot urstark siffra inför ikväll.

Europaspelet för de svenska klubbarna har redan smugit igång då IF Elfsborg redan tagit sig förbi den första rundan och cypriotiska Pafos. Denna vecka går även Malmö FF, Djurgårdens IF och BK Häcken in i Europaspelet.

Europamatcherna varje sommar är något klubbarna men framförallt supportrarna ser fram emot och det märks, inte minst i Malmö FF som går mot en stark publiksiffra i dagens möte med KI Klaksvik.

Inför det första mötet som går av stapeln på Eleda ikväll så har MFF just nu sålt 18 124 biljetter. Detta är i särklass jämfört med övriga svenska klubbar.

Djurgårdens IF har i dagsläget sålt 10 182 biljetter till torsdagens möte med FC Progrès Niederkorn och på plats för att se Elfsborgs första möte med Pafos var 5 011 personer.

Men trots att biljettrycket varit högt så finns det som sagt några platser kvar på Eleda inför kvällens drabbning, frågan är om det blir slutsålt?

