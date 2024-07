ANNONS

Paulina Nyström är klar för BK Häcken.

Anfallaren ansluter från Juventus.

– Jag ser verkligen fram emot detta, säger hon till klubbens hemsida.

BK Häcken förstärker truppen. Under lördagen meddelade klubben att Paulina Nyström, 23, är klar för de gulsvarta.

Anfallaren ansluter från italienska Juventus och har skrivit på ett avtal över 2027.

– Jag älskar fotboll och jag älskar att vinna. Jag är en person som tycker det är kul med utveckling och det är också någonting som BK Häcken står för, säger hon till klubbens hemsida.

23-åringen fortsätter:

– BK Häcken är en väldigt professionell förening och det är någonting som verkligen har stärkts sedan jag kom hit och fått se mer av klubben. Jag ser verkligen fram emot detta, säger Paulina Nyström.

Christian Lundström, fotbollsansvarig för dam elit:

– Det är en mycket skicklig spelare vi får in. Hon har mycket god fysik men är även väldigt skicklig med boll, både rättvänd och felvänd. Vi får in en spelare som är mångsidig och som vi kan använda på flera olika positioner. Samtidigt får vi in ännu mer internationell rutin i vår befintliga spelartrupp.