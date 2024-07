ANNONS

Malmö FF mot IK Sirius.

Isaac Kiese Thelin mot Yousef Salech.

Skytteligaledaren mot spelaren som, enligt statistiken, bör ligga i topp.

Ikväll, klockan 17.30, ställs Malmö FF mot IK Sirius. Det blir en bekant uppgörelse för båda lagen som ställdes mot varandra för en dryg vecka sedan. Då gick de himmelsblå segrande efter att ha gjort två mål på fem minuter och vänt matchen.

En av MFF:s målskyttar den matchen var Isaac Kiese Thelin som då gjorde sitt tolfte mål för säsongen – ett mål som innebar att han distanserade sig ännu mer från den delade skytteligatvåan Yousef Salech. Sirus danske anfallare har varit en ytterst viktig spelare för de blåsvarta från Uppsala med sina nio mål på 14 matcher. Isaac Kiese Thelin har stått för tre mål fler än Salech, med en match mer spelad än Salech.

Ser man till statistiken ska fallet Thelin/Salech vara det omvända. Enligt FotMob ska MFF-strikern inte ha gjort tolv mål – utan har 9,3 i xG. Yousef Salech däremot gjort nio mål – men har ett xG på 9,9 och bör således ha gjort ytterligare ett.

Bedömer man statistiken från förväntade mål efter skott på mål (xGOT) vittnar förhållandet om att Thelin är rättvis etta. Han har nämligen exakt 12 medan Salech har ett förväntat värde på 11,4. Salech "ska" alltså egentligen ha gjort närmare två mål fler sett till hans skott på mål. En variabel som är bra att jämföra ovanstående statistik med är antal skott per 90 minuter. Där har Kiese Thelin 3,9 och Salech 3,5. Den förstnämnda gör mål på 25,5 procent av de skott han tar, den andra på 18,4 procent av skotten.

Sett till rent xG – förväntade mål – bör Yousef Salech leda skytteligan. Väver man däremot in andra variabler så som förväntade mål per skott på mål och mål per skott-procent leder Kiese Thelin rättvist.

Idag har båda spelarna chansen att utöka sin målkvot då de ställs mot varandra på Eleda Stadion, med avspark 17.30.