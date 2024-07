Ekdals mardröm – in- och utbytt mot Elfsborg

ANNONS

Djurgårdens IF ställdes mot IF Elfsborg.

Albin Ekdal blev inbytt i halvtid.

Efter bara 15 minuter tvingades mittfältaren kliva av.

Under söndagen ställdes Djurgårdens IF mot IF Elfsborg på Borås arena.

Dif-tränarna Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand gjorde flera förändringar i startelvan jämfört med 2–1-förlusten borta mot Kalmar FF. Bland annat var Ramus Schüller tillbaka i elvan efter att ha saknats sedan premiärmatchen mot IFK Göteborg.

I halvtid byttes den finske mittfältaren ut. In kom Albin Ekdal, som har fått snålt med speltid under den senaste tiden.

Den tidigare landslagsmittfältaren fick dock bara en kvart på planen. Efter 70 minuter tvingades 35-åringen utgå och ersattes av Samuel Leach Holm. Ekdal tog sig mot baksida lår.

Matchen pågår.