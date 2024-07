Häcken krossade Västerås – kritiken: ”Ofattbart”

ANNONS

BK Häcken krossade Västerås SK.

Hemmalaget vann med hela 4–0.

– Ofattbart, sa Viktor Granath till Max.

Under lördagen tog BK Häcken emot Västerås SK hemma på Bravida arena.

BK Häcken hade inte vunnit en allsvensk match sedan de slog Västerås SK för tre veckor sedan. Nu hade de chans att göra det igen. VSK skulle samtidigt försöka se till att utfallet blev annat.

Redan efter knappa två minuter spelade slog Mikkel Rygaard in en hörna från vänsterkanten. Zeidane Inoussa nådde högst och yttern nickade in ledningsmålet för BK Häcken bakom en chanslös Anton Fagerström. Efter ledningsmålet hade Häcken en bra period, men gästande VSK växte in i matchen och tog sig till ett par riktigt fina lägen.

Efter dryga 20 minuter gled Romeo Amane genom VSK:s försvar. Supertalangen spelade ut till Inoussa som avlossade men Fagerström räddade. Bollen gick ut till retur och landade hos Amane – som satte 2–0 till BK Häcken.

Västerås fortsatte att skapa fina lägen. I minut nummer 40 slog Max Larsson ett inlägg från vänster. Viktor Granath nådde fram till bollen men nickade i ribban.

Ställningen i halvtidspaus var 2–0 till hemmalaget.

– Vi är effektiva men vi gör inte en så bra halvlek. Vi har ganska mycket att jobba på, sa Zeidane Inoussa till Max i halvtid.

– Att vi inte har gjort två, tre mål i första halvlek är ofattbart, sa Viktor Granath.

VSK inledde den andra halvleken starkast och nykomlingarna fortsatte att hota Häcken. Trots det var det hemmalaget som skulle utöka sin ledning. Med dryga 30 minuter kvar av ordinarie tid frispelades Amor Layouni av Rygaard. Yttern kom ensam mot Fagerström och förvaltade läget på bäst tänkbara sett när han gjorde 3–0 till Häcken.

I slutminuterna nickade Srđan Hrstić in 4–0 till hemmalaget. Det blev också slutreslutatet.

I nästa omgång (17) tar Västerås SK emot AIK. Häcken har redan spelat sin match tillhörande omgång 17 (2–1-förlust mot Mjällby AIF i maj) och spelar inte i nästa omgång. Matchen flyttades då Häcken är mitt i Europa-kvalspel.

Startelvor:

BK Häcken:

Linde – Lindberg, Hammar, Lode, Barret Laursen – Rygaard, Gustafson, Amane – Layouni, Youssef, Inoussa.

Västerås SK:

Fagerström – Granath, Jönsson, Magnusson – Thongla-Iad Warneryd, Ask, Linday, Larsson – Ahlinvi, Granath, Boudah.