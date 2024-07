Hiljemarks facit – bäst i allsvenskan

ANNONS

Oscar Hiljemark är bäst i allsvenskan.

Den nya Elfsborgs-managern har vunnit samtliga matcher.

Det är bäst av alla i serien.

Det var i april som IF Elfsborg presenterade Jimmy Thelins efterträdare. Valet föll på Oscar Hiljemark, 32, som anslöt från danska Ålborg. Som spelare har Hiljemark vunnit SM-guld med Boråsklubben 2012 – nu ska han ta Elfsborg till framgångar från tränarbänken.

Oscar Hiljemark har fått bäst tänkbara start som Elfsborgs-tränare. 32-åringen debuterade på tränarbänken hemma mot IF Brommapojkarna den 6 juli, i en match som Elfsborg vann med 3–0. Sedan dess har Hiljemark vunnit varenda match.

Oscar Hiljemark firar tillsammans med Jalal Abdullai. Foto: Bildbyrån.

IF Elfsborg är enda lag i allsvenskan som har tagit full pott sedan återstarten i början av juli. Hiljemark har lett laget till tre av tre segrar (BP, BK Häcken, Mjällby AIF) samtidigt som laget har gjort flest mål i allsvenskan (11), och samlat ihop flest “Expected goals” av alla (6,5 xG).

Oscar Hiljemarks facit i allsvenskan:

6 juli: IF Elfsborg – IF Brommapojkarna 3–0

14 juli: BK Häcken – IF Elfsborg 3–5

21 juli: IF Elfsborg – Mjällby AIF 3–1

Utöver det har Elfsborg vunnit dubbelmötet mot cypriotiska Pafos i Europa League-kvalet (totalt 8–2), samt det första av två möten mot Sheriff Tiraspol från Moldavien (1–0).

IF Elfsborg tar emot Djurgårdens IF under söndagen. Matchen startar klockan 16:00 på Borås arena.