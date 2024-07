ANNONS

Benjamin Kimpioka och hans St. Johnstone FC tog emot East Fife FC i den sista omgången av den skotska ligacupen.

St. Johnstone FC behövde vinna för att säkra gruppsegern, det gjorde de – mycket genom Kimpiokas dubbla fullträffar.

Efter gårdagens match ligger 24-åringen två i skytteligan med fem mål.





Benjamin Mbunga Kimpioka lämnade AIK för skotska St. Jonstone FC under vintern. I de svartgula från Solna var speltiden knapp och anfallaren hann även med en utlåning till Schweiziska Luzern. I Skottland har det gått desto bättre. Sedan han anslöt till klubben har Kimpioka spelat 22 matcher, gjort åtta mål och spelat kvar laget till en plats i högstaligan.Om 22-åringen fick en bra start under vintern har årets säsong börjat ännu bättre. Sedan hans lag klev in i gruppspelet av den skotska cupen har Johnstone spelat fyra matcher, vunnit tre, kommit ett i gruppen och avancerat till slutspel. I dessa matcher har Kimpioka nätat fem gångar, vilket är näst mest av alla spelare i hela cup-gruppspelet. Senast igår (lördag) smällde Kimpioka in dubbla kassar när hans lag besegrade East Life FC med 5-1 och tillsåg att förstaplatsen var deras. När Johnstone besegrade Greenock Morton FC för en vecka sedan gjorde hans matchens enda två mål.Näst-nästa måndag, den 5/8, startar den skotska högstaligan för Kimpioka och hans St. Johnstone FC när de möter Aberdeen på hemmaplan. Matchstart är 21.00.