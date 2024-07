TRE PUNKTER: "Backens mardröms öppnade för Häcken"

ANNONS

BK Häcken vann med 6-1 mot Dudelange(totalt 12-3).

Allt var avgjort redan innan halvtid – efter tidigt självmål och utvisning av Dudelange-backen.

Läs FotbollDirekts Marcus Liedbergius tre punkter här.

***

Häcken totalslaktade – trots svag start

Dudelange utnyttjade ett något tillbakalutat Häcken-försvar redan i den fjärde minuten. Filip Bojic skruvade snyggt in en vänsterhörna direkt in i mål, via bortre stolpen.

Så lovande, med tanke på förutsättningarna. Men det väckte samtidigt Häcken, som därefter tog över på alla sätt och vis.

Kvitteringen kom redan i den 16:e minuten. Vändningen fullbordades sedan i 27:e minuten – därefter var det inget snack om saken längre.

***

En ny Häckenstjärna född?

I vintras anlände spännande Jeremy Agbonifo från FC Porto. Mot Dudelange var det hans match, med två snabba mål för att vända underläge till ledning. Även om det första nickades in i eget mål av Dudelanges olyckgubbe för kvällen, Vincent Decker, var det Agbonifos mål.

Talangen såg väldigt spännande ut och överglänste både Zeidane Inoussa och Srdjan Hrstic(inte minst i första halvlek).

***

Dudelanges olycksfågel blev avgörande

Nyss nämnda Vincent Decker stod för ett rejält bottennapp i första halvlek…eller ja, de 39 minuter han spelade innan det röda kortet. Backens mardröm öppnade för Häcken

Han inledde med att kvittera åt Häcken till 1-1. Det följdes bara minuter senare av en varning och toppades med en utvisning.

Mittbacken följde upp det med att huvudlöst försöka sparka iväg en hög boll på egen planhalva. Han träffade då en framrusande Agbonifo också – solklart rött kort!

Där och då säkrades Häckens avancemang, även om det knappt var något snack innan.

***

***