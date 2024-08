MFF:s Skoglund om succésommaren: "Alltid varit en dröm"

ANNONS

Vidar Skoglund har i sommar tagit plats på rikslägret.

Vunnit SEF Trophy under Gothia Cup.

Och nu väntar landslagsläger på Bosön i början av augusti.

– Det känns jättebra, säger han till FotbollDirekt.

Malmö FF:s Vidar Skoglund har inte haft en dålig sommar.

Först riksläger i Halmstad, sedan seger i SEF Trophy under Gothia och nu i början av augusti har han tagits ut till det första landslagslägret på Bosön för P09.

– Det känns jättebra, sedan vi fick reda på att vi skulle spela SEF var det ju ett mål att ta hem den och gällande landslaget så har det ju alltid varit en dröm att spela i landslaget, säger Skoglund till FotbollDirekt.

Under sommaren har Vidar dels få träna och spela mot gamla lagkamrater, såväl under rikslägret som under SEF Trophy och han medger att det är lite speciellt.

– Det blir ju en annan känsla att möta sina gamla vänner, det blir alltid mer fight då. Men det är alltid roligt.

I finalen av SEF Trophy ställdes han mot Alexander Odefalk, som han spelade tillsammans med i Stockholm Juniors och i IF Brommapojkarna.

– Vi spelade tillsammans där och i Brommapojkarna. Vi hade bra kemi när vi spelade tillsammans där. Det har ju alltid varit konkurrens med honom, men han är en bra spelare och det är alltid kul att spela mot de bästa.

Stockholm Juniors var en pop-up akademi som Sebastian Jägerstig drev för några år sedan och många spelare som fostrades i klubben har under sommaren funnits med under rikslägret, i SEF Trophy och för vissa av dem, som till exempel Vidar, så väntar nu det första landslagslägret på Bosön.

– Det var ju en ganska kort period, det var ju bara ett eller två år, men under den tiden utvecklades jag extremt mycket och det har hjälpt mig mycket. Jag märker det nu, att jag ligger lite längre fram tekniskt, lite längre fram med de små detaljerna som vi lärde oss där.

Du som varit i såväl en pop-up akademi som i en mer traditionell akademi, vad skulle du säga är den stora skillnaden?

– När det är en liten föreningen så blir det mer fokus på en själv, vår ledare var bara med oss, det snackades inte om några andra lag utan bara oss, säger han och fortsätter:

– I Malmö nu så har vi P15, P16 och P17, då blir det ju konkurrens däremellan.

Skoglund är tydlig med flera egenskaper som han fick utveckla under tiden i Stockholm Juniors.

– I Stockholm Juniors tränade vi mycket på scanning och orientering på plan och det har hjälpt mig väldigt mycket.

Avslutningsvis, SEF Trophy-vinnare, uttagen till första landslagssamlingen, vad är nästa steg, hur ska det bli bättre nu när det redan blivit så bra?

– Komma med till första landskamperna och tillslut bli uppflyttad i P17, sen bara fortsätta och så får vi se hur det går, avslutar Skoglund.