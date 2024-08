JUST NU: Här är Elfsborgs playoff-motstånd i Europa League

ANNONS

IF Elfsborg går in i Europa League-kvalets tredje runda.

Vid ett avancemang mot kroatiska HNK Rijeka väntar Molde FK från Norge eller Cercle Brugge KSV från Belgien.

Det lottades under måndagen.

IF Elfsborg besegrade FC Sheriff Tiraspol med 3–0 över två möten och är vidare till Europa League-kvalets tredje runda. Där väntar kroatiska HNK Rijeka.

Nu står det klart vilka Elfsborg kan få möta i playoff vid ett eventuellt avancemang mot kroaterna. Det blir vinnaren i mötet mellan Molde FK från Norge eller Cercle Brugge KSV från Belgien.

Elfsborg är lottade att börja borta. Matcherna kommer spelas den 22 och 29 augusti.

Vid en förlust mot Rijeka väntar playoff till Conference League. Vilka som blir motståndet lottas senare under måndagen.

Texten uppdateras.

De kunde Elfsborg få i EL-playoff:

Vinnaren mellan SC Braga (Portugal) och Servette FC (Schweiz).

Vinnaren mellan Molde FK (Norge) och Cercle Brugge KSV (Belgien).

Vinnaren mellan FC Kryvbas Kryvyi Rih (Ukraina) och FC Viktoria Plzen (Tjeckien).

FC Midtjylland (Danmark) eller Ferencvarosi TC (Ungern).