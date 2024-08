Häckens Kafaji-svar: "Vi har tre olika scenarion"

ANNONS

Rosa Kafaji är på väg bort från BK Häcken.

Supertalangen har uppgetts vara så gott som klar för Arsenal, men än så länge är inget klart.

– Det är ingenting som är klart där, säger Christian Lundström till FotbollDirekt.

Rosa Kafaji har under de senaste veckorna placerats i flera europeiska storklubbar och av allt att döma är hon troligen förlorad för BK Häcken.

Under söndagskvällen kom GP med uppgifter om att Kafaji är på plats i England för att slutföra de sista detaljerna och en övergång får ses som så gott som klar.

När FotbollDirekt kommer i kontakt med Häckens damansvarige, Christian Lundström, så är han tydlig med att inget är klart och att det är tre scenarion som Hisingeklubben utgår ifrån.

– Som jag sagt tidigare, vi har väl tre olika scenarion egentligen, säger han och fortsätter:

– Vi kan förlänga, hon kan spela ut avtalet eller så säljer vi henne och kring de tre är det väl såklart en diskussion om vad som är det bästa.

– Så det gäller ju, med henne, att ta ett beslut i det.

Så om jag förstår dig rätt, ifall det skulle bli en försäljning så skulle det vara för att ni anser att det är den bästa lösningen för alla parter?

– Ja men precis, då är det vi har kommit fram till om det skulle bli så.

– Stannar hon är det den bästa lösningen utifrån det sportsliga just nu, man får ju alltid värdera in det sportsliga, få in en försäljning, eller en förlängning, som kanske är det bästa alternativet, ifall man känner att “vi är inte riktigt klara här”.

– Det är som sagt de scenariona vi har diskuterat, avslutar Lundström.

Kafajis nuvarande avtal med Häcken går ut efter den här säsongen.