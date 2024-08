Häckens drömkväll – krossade Paide med tennissiffror

ANNONS

BK Häcken ställdes mot estländska Paide Linnameeskond i den tredje kvalomgången till Europa Conference League.

Kvällens match spelades på Bravida Arena, returen på tisdag och i Estland.

Mötet ser dock så gott som klart ut, då Häcken vann med 6-1.

Läs FotbollDirekts matchrapport från Häcken – Paide Linnameeskond (6-1).

Matchens inledning var av det avvaktande slaget. Hemmalaget stod för det mesta av bollinnehavet, Paide försökte att kontraslå när tillfället gavs. I den femte minuten spelade Häcken fin anfallsfotboll och Amor Layouni fick fram bollen till Romeo Amane. Han i sin tur fick en tå på bollen som gick mot krysset – och in i mål. 1-0 efter fem minuter.

En minut senare slog Häcken, och Amane, till igen. Även detta efter ett fint anfall men avslutet var lägre och från närmare håll denna gång. 2-0 efter sex minuter. De gulsvarta från Hisingen kunde knappats ha drömt om en bättre start.

Strax innan 20 spelade minuter kom Paide till sitt första riktiga anfall. Då blev de dessutom belönade med en frispark strax utanför straffområdets högra utkant. Inspelet därifrån blev misslyckat och Häcken återtog bollen.

I den 24:e minuten fick Paides Saarma till en riktig pangträff utanför straffområdet. Skottet färdades mot Abrahamssons vänstra stolpe och målvakten fick sträcka ut rejält för att få ett par fingrar på bollen. Det fick han också och bollen tog i stolpen och ut. Riktigt nära för bortalaget, bra räddning av Abrahamsson.

I den 27:e minuten var Adam Lundqvist nära att utöka Häckens ledning när han försökte att chippa Jarju i Paidemålet. Chippen blev inte hög nog och vänsterbacken missade ett jätteläge.

I den 32:a minuten kom bortalaget till ett fint läge efter ett bättre anfall. Till slut hamnade bollen på högerkanten och slogs in mot straffområdet. Där fanns anfallaren Ceesay som styrde in reduceringen. 2-1.

Bortalagets glädje över reduceringen fick inte stå sig särskilt länge. Simon Gustafson slog en djupledsboll till Inoussa som i sin tur spelade bollen snett inåt bakåt. Den kunde Amor Layouni raka in efter ett snyggt släpp av Hrstic. 3-1 efter 35 minuter.

I den 46 minuten var Hrstic nära att träffa rätt med en nick från nära håll. Istället missade han bollen och returen gick till Simon Gustafson som drog till. Räddningen från Jarju var väl utförd på kaptenens hårda träff.

Efter 45 minuter ledde Häcken med 3-1. En målrik halvlek var till ända.

Inför den andra halvleken gjorde Häcken ett byte. Ut gick lagkapten Simon Gustafson, in kom Julius Lindberg. I den 48:e minuten testade Mikel Rygaard avslut från distans, mitt på målvakten.

I den 59:e minuten tilldelades Paides Ceesay ett gult kort efter att ha tacklat omkull Julius Lindberg. I den 62:a minuten kom Mikel Rygaard till ännu ett bra läge, efter ännu ett fint anfall. Skottet över mål. I den 63:e minuten skulle Paide ha reducerat då anfallaren missade öppet mål efter ett fint inlägg. Istället gjorde Häcken sitt fjärde, Zeidan Inoussa sitt första, minuten efter. Detta efter en fin bredsida mot det högra krysset. 4-1, Häcken.

I den 71:a minuten utgick Srđan Hrstić för Jeremy Agbonifo. Detta kort efter att hemmalaget träffat överliggaren med ett avslut.

Det fanns inte vidare mycket att rapportera om från de efterföljande 15 minuterna. Bortsett att det började hetta till mellan lagen och smällarna blev hårdare. Det stod dock klart att Häcken skulle vinna matchen.

Det skulle dock komma ännu ett Häckenmål innan kvällens match var slut. Den inbytte Jeremy Agbonifo fick bollen utanför straffområdet, tog några steg in i planen och dundrade in 5-1 i det vänstra krysset. Ett riktigt läckert mål. Kort därefter gjorde Häcken sitt sjätte mål, och Layouni sitt andra. I den 91:a minuten stryde han in Inoussas fina inspel och avslutade lagets drömkväll på Bravida Arena.

Det var det. Matchen på Bravida Arena var fulländad. BK Häcken, 6. Paide Linnameeskond, 1.

***

Häcken: Abrahamsson; Lundqvist, Lode, Hammar, Lindahl – Amane, Gustafson, Rygaard – Inoussa, Hrstic, Layouni.

Paide Linnameeskond: Jarju; Saliste, Baranov, Lilander – Saarma, Medic, Delevic, Kristal – Ojamaa, Ceesay, Luts.