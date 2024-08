KFF:s beslut: Stefan Larsson leder laget säsongen ut

ANNONS

Stefan Larsson leder Kalmar FF säsongen ut.

Det meddelar klubben nu.

Stefan Larsson tog över som interimtränare i Kalmar FF tidigare i sommar och för ett par veckor sedan öppnade sportchef Jörgen Petersson för Larsson säsongen ut.

– Stefan har en pro-tränarlicens och jag har ett stort förtroende för honom efter att ha jobbat ihop i åtta år, säger KFF-basen.

– Nej, det är inte långsökt att tro att han tränar oss säsongen ut, sa han till FD då.

Nu står det även klart att det blir så, Kalmar FF meddelar nämligen nu att Stefan Larsson leder laget säsongen ut.

– Stefan Larsson har kommit in i sin nya roll på ett väldigt bra sätt, och vi är båda överens om en fortsättning för honom som huvudansvarig säsongen ut. Samtidigt ökar vi Jens Nilssons närvaro i A-laget än mer under samma tid, då han förutom träningar även kommer att förstärka ledarstaben runt samtliga matcher, säger Petersson via klubbens hemsida.

Stefan Larsson leder laget säsongen ut.https://t.co/5KISaVAOnx — Kalmar FF (@KalmarFF) August 7, 2024