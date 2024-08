ANNONS

Dif-talangen Jack Tagesson kan vara på väg bort från Stockholmsklubben.

Han visar just nu upp sig för Sandvikens IF, detta rapporterar Gefle Dagblad.

Sandvikens IF kan vara på väg att värva från Djurgårdens IF. Klubben testar just nu Jack Tagesson som tillhör Blårändernas P19-lag.

– Han är intressant. Han har tränat mycket med Djurgårdens A-lag på sista tiden. Han är verkligen intressant. Vi vet ju inte om vi kommer använda honom hos oss. Men det finns väldigt mycket intressanta spelare som ännu inte spelat så mycket seniorfotboll. Vi vill inte missa någon så därför har vi bjudit hit honom, säger tränaren Eldar Abdulic till Gefle Dagblad.

Huvudtränaren gillar det han hittills sett av talangen.

– Han har bra positionsspel i försvaret, han är rejäl, bestämd och har ganska bra fötter men det har han inte fått chansen att visa så mycket idag på just den här träningen, säger tränaren till Gefle Dagblad.