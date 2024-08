ANNONS

Det har varit på gång ett tag men nu står det klart att Filip Sidklev lämnar Brommapojkarna.

Stockholmsklubben meddelar nu att målvakten säljs till grekiska Aris FC.

BP:s målvaktstalang Filip Sidklev har ryktats bort under en längre tid och nu står det klart att han lämnar klubben för grekiska Aris FC.

– Filip har gjort en häftig resa hos oss och visade att han var redo när han fick chansen förra våren, säger sportchef Philip Berglund via klubbens hemsida.

– En egenfostrad spelare som tar sin chans i herrlaget och sedan tar klivet ut i Europa. Det är en svår uppgift men Filip har gjort just det och vi önskar honom all lycka i sin fortsatta karriär som vi kommer att följa på nära håll.

Enligt FD:s uppgifter så får BP ganska precis sju miljoner kronor för målvakten, något som avslöjades tidigare i veckan.

