TRE PUNKTER: "Måste vara en otroligt skön känsla för AIK"

SOLNA. AIK har för andra gången denna säsong vunnit två matcher i rad.

Detta efter 1-0 vinsten mot Mjällby under söndagseftermiddagen.

Här är FD:s Moa Janssons tre punkter från matchen.

För andra gången detta år - AIK vinner två matcher i rad

Det var inte igår som AIK tog två segrar i rad. Senast var i april när de vann derbyt mot Djurgården och sedan följde upp det med en vinst mot Värnamo. Därefter har det varit någon vinst här och där, blandat med flera förluster på raken och oavgjorda resultat. En viktig spelare i denna match, som hjälpte AIK att ta dessa tre poäng är Kristoffer Nordfeldt - som höll nollan och det har varken han eller laget varit speciellt bortskämda med under säsongen. Det måste vara en otroligt skön känsla för hela laget detta.

Nu är frågan om Gnaget kan följa upp detta med en tredje raka, i nästa veckas bortaderby mot Djurgården, där man vet att de har fina resultat historiskt sett.

“Mjällbys fall?”

Lag som inte pressar AIK är precis det som passar dem. I den första halvleken pressades de knappt av Mjällby och kunde få matchbilden precis dit de ville och därmed kunde de styra och ställa lite som de ville utan att egentligen bli störda. Det syntes tydligt att Mjällby pratade om detta i paus för i den andra halvleken kom de ut som ett helt annat lag och tryckte ner AIK rejält i inledningen - innan de hittade in i spelet och levererade en rätt så bra andra halvlek. Elliot Straud till ett jätteläge när han avlossade ett skott från vänster - som tyvärr för han och Mjällbys del gick via den bortre stolpen och ut. AIK ägde stora delar av den första halvleken men med ett Mjällbymål där hade matchbilden kunnat bli annorlunda. För vi alla som sett AIK denna säsong, vet att de har inlett många matcher bra men släppt in mål som sedan gjorde det svårt för dem att hämta ikapp.



“Så viktig för detta AIK - inte in i mål för denne Pittas"

Rui Modesto - oj så viktig han är för detta AIK. Att han blev bänkad mot Gais kan inte ha berott på hans prestationer på plan, känns orimligt i så fall. Han är utan tvekan deras viktigaste spelare och har efter eftermiddagens absoluta drömmål - vilket volleyavslut - nu stått för fem mål och fem assist från sin kantposition. Om AIK får behålla honom säsongen ut ska de vara glada för de lär behöva honom - än så länge har det ju vad de verkar inte kommit några bud i närheten av de AIK kräver för sin stjärna. AIK ska vara tacksamma att han gör mål, för just nu, även om Ioannis Pittas gör det bra och kommer till många farliga lägen och avslut så vill sig inte bollen in i mål för denne Pittas - och så har det sätt ut några matcher nu.