ANNONS

91:57 på klockan och Sandviken jagar kvittering mot IK Oddevold.

Fram kliver den mest oväntade matchhjälten, målvakten Felix Jakobsson.

– Någonstans där inne så känner man väl ändå att nu har man chansen att bli hjälte, men det är många tankar man hinner gå igenom, säger burväktaren till FotbollDirekt.

Under gårdagen ställdes de båda nykomlingarna, IK Oddevold och Sandvikens IF, mot varandra på Rimnersvallen och det blev en minst sagt händelserik historia.

Hemmalaget var på väg mot, en för dem, blytung seger, men en oväntad poängräddare skulle få sista ordet. Sandvikens målvakt, Felix Jakobsson, satte nämligen ditt bortalagets kvitteringsmål i den 92:a minuten.

– Alltså när jag sprang upp där, tänkte jag väl först ifall jag skulle stanna på andra boll, eller ska jag in i boxen. Just med andra boll så hade jag det gått snabbare hem och jag har bra tillslag, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Men sen såg jag att spelarna utanför boxen inte var det längsta, så då gör jag väl mest nytta i boxen och då är väl inte första tanken att jag kommer att göra mål, utan snarare störa lite och få en till gubbe i boxen.

– Men någonstans där inne så känner man väl ändå att nu har man chansen att bli hjälte, men det är många tankar man hinner gå igenom.

En känsla många nog har när målvakter går upp på fasta situationer är att bollen ofta söker sig mot dem.

Den bilden delar inte Jakobsson och han är samtidigt ärlig med vad som låg bakom gårdagens succé.

– Nej alltså när jag gått upp i box tidigare så känner jag att bollen åkt ifrån mig, men vi har haft tydliga genomgångar om fasta situationer under veckan.

– Så då visste vi att om vi packade mot första, så skulle man backa undan ifall man inte var markerad, för att komma in med fart.

– Så det var det jag gjorde, jag backade undan från klungan när jag märkte att ingen tittade på och då kände jag ju att kommer bollen in med bra luft så kommer jag kunna gå på den med bra fart medan de andra var ganska statiska. Så det är väl på våra genomgångar jag sett det, försök att hitta en fri yta och kom in med fart.

Jakobsson fortsätter med att reflektera och jämföra sitt mål med ett annat ikoniskt ögonblick för en burväktare:

– Annars är det väl Alisson Beckers mål som man har på näthinnan, även om detta var lite motsatsen då målet nu kom på bortre.

När brassen nickade in 2–1 för Liverpool mot West Bromwich Albion i maj 2021 banade det vägen för Champions League-spel för Merseyside-klubben.

Sandviken slåss just nu i toppen av superettan, men huruvida detta mål kan komma att bli lika viktigt som Alissons fullträff har Jakobsson inte tänkt på ännu.

– Det har jag inte tänkt jättemycket på, inte mer än att alla poäng är viktiga.

– Vi har inte riktigt haft flytet den här säsongen, när det varit lika eller när vi legat under i slutet, att vi då lyckats vända.

– Så det är väl mer det, att detta kan bringa tro till laget, om det står lika så kan vi avgöra i sita, eller som igår om vi ligger under så kan vi få in kvitteringen.

– Men det är klart att poängen är viktig i toppstriden och samtidigt som man kände en glädje över att få in kvitteringen så ville vi ju fortfarande gå för trean.

Om vi går tillbaka till målet, vad sa dina lagkamrater precis där och då och sedan efter matchen?

– När det väl hände, så fick jag känslan att de runt omkring mig inte riktigt förstod vad som hände, att det var jag som gjorde det.

– Bollen touchade ju en av våra spelare precis innan mig(James Kirby, reds.anm) och han började fira som att det var han och då sprang jag bredvid och bara, “det var jag”. Så jag sa det till honom att jag tyckte lite synd om honom, för att han trodde att det var han.

– Sen var ju majoriteten skitglada, de sprang efter mig och bara skrek. Så var det i några sekunder sen var det bara att ställa om och försöka gå för vinsten.

Han fortsätter:

– Men sen med alla i laget efteråt, fick man ögonkontakt med någon så skrattade vi bara, man kände “vad är det som händer”, men killarna har självklart varit jätteglada för min skull. Jag tror är man inte målvakt själv så är det nog svårt att förstå, det händer ju aldrig.

– Jag pratade med min flickvän för någon vecka sedan och sa att det hade varit kul att veta hur det känns att göra mål när det väl gäller, men det kommer jag aldrig få göra sa jag.

– Men det var en bra känsla.

Huruvida gårdagens mål medför att Jakobsson får fri lejd på fast framöver skrattar han mest åt, men han medger att han fick lite hybris efter målet.

– Haha, det vet jag inte, säger 24-åringen och fortsätter:

– Jag dubbelfrågade innan ifall jag skulle stanna, för det var ändå tre minuter kvar. Men sen fick jag signalen att köra.

– Efteråt fick jag lite mer hybris, för i slutet så fick vi en frispark som jag slog in och då blev jag väl lite arg att ingen gick upp och nickade den, för jag tyckte den var bra.

Så du hade behövt dig själv i boxen då?

– Ja, jag skämtade lite med han som har hand om fasta att jag kan ju inte vara på båda ställena.

Nu kan jag ju ställa krav på de andra, att de ska tro på det.

Avslutningsvis, du nämnde innan intervjun att du redan kollat på målet igen idag, hur många gånger till tror du att kommer att se det den här veckan?

– Framförallt de kommande dagarna så kommer det bli några gånger.

– Det känns fortfarande när man ser det att, “ja det hände”, man får tillbaka känslan från där och då. Så jag kommer nog njuta av att se den några gånger till, det tror jag, avslutar Jakobsson.

Se Jakobssons fullträff nedan:

Målvakten Felix Jakobsson kvitterar på hörna i 92 minuten! 2-2 till Sandvikens IF mot IK Oddevold 🤯



📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/IyZMM3b7aS — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) August 11, 2024

***