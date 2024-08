ANNONS

STOCKHOLM. Han sänkte Djurgården i våras, och gjorde detsamma nu igen.

Bersant Celina har blivit AIK:s stora derbyman, men firandet i samband med 1-0-målet väckte reaktioner vilket till sist fick såväl Kim Bergstrand som Henok Goitom utvisade från tränarbänken.

– Jag ångrar det inte, säger Celina i den mixade zonen efteråt.

När AIK besegrade Djurgården i våras svarade Bersant Celina för ett mål och en assist i 2-0-segern på hemmaplan – detta efter att han tidigt kommit in i matchen på grund av skada.

Nu under söndagen inledde norrmannen återigen på bänken, men precis som i våras skulle Celina bli matchhjälte. Efter halvtimmen spelad kom han in när Dino Besirovic gick sönder och bara några minuter senare prickade mittfältaren in 1-0 från distans.

Celina firade genom att springa ut till familjen som satt väldigt nära Djurgårdens bänk – vilket renderade i stort bråk mellan spelarbänkarna där såväl Kim Bergstrand som Henok Goitom fick rött kort.

– Jag sprang inte till deras bänk, jag sprang till familjen som satt där. Det var min bror, min flickvän och min bästa kompis. Det var kul att fira med dem och jag ångrar det inte, säger Celina som inte hade några tankar på att väcka reaktioner med firandet.

– Nej, jag tänkte inte på det. Det var inte min plan. Jag hade så mycket adrenalin. Jag gjorde mål efter bara några minuter och det var så mycket adrenalin som sagt.

Celinas familj flyttades sedan från platserna nära Dif-bänken.

– Ja, de flyttades närmare AIK-fansen så det blev bra. Det var Djurgården-supportrar som inte ville ha dem där. Jag förstår det inte, men okej…

Återigen kommer du in och avgör mot Djurgården. Du gillar att spela mot dem?

– Sedan jag kom till klubben (förra sommaren) har mina bästa matcher varit mot Djurgården. Det är alltid kul att spela mot dem, det här var fantastiskt.

Är du de stora matchernas man?

– Inte bara jag, utan hela laget. Kolla på Rui (Modesto), han gjorde mål igen. Vi gjorde det så bra tillsammans och vi förtjänade det, avslutar 27-åringen.

AIK vann derbyt mot Djurgården med 2–0.