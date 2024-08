Officiellt: Elfsborg lånar ut Jebara till VSK

ANNONS

Camil Jebara lånas ut från Elfsborg till Västerås SK.

Han ansluter och stannar säsongen 2024 ut.





Camil Jebara har inte fått så mycket speltid i Elfsborg under säsongen och det har tidigare kommit uppgifter om att yttern är en av spelarna som kan lämna Borås-laget under sommaren.



Nu är det klart att det blir så. Elfsborg meddelade nämligen under torsdagsförmiddagen att Jebara lånas ut till Västerås SK säsongen ut.

– Camil har alla förutsättningar att bli en riktigt bra fotbollsspelare och för hans vidare utveckling passar utlåningen till Västerås bra för samtliga parter i nuläget, säger klubbchef Stefan Andreasson på Elfsborgs hemsida.

Låneavtalet sträcker sig över resten av säsongen.

VSK är även ute efter Rasmus Örqvist. Något de kom uppgifter från Aftonbladet om under gårdagen.