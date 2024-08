Officiellt: Elfsborg värvar framtidsnamn

ANNONS

IF Elfsborg förstärker.

På deadline day presenterar de den 18-årige nigerianske mittfältaren Victor Ozor Okeke, som har skrivit på ett femårskontrakt.

– Det känns fantastiskt att vara här, säger han till Elfsborgs hemsida.

IF Elfsborg presenterar under måndagen en ny värvning. Det är den nigerianske talangen Victor Ozor Okeke, 18, som ansluter för ett kontrakt över fem år. Men det är en framtidsvärvning då han kommer till en början tillhöra klubbens P19-lag.

– Det känns fantastiskt att äntligen vara här, säger han till Elfsborgs hemsida.

Klubbchef Stefan Andreasson är också nöjd:

- IF Elfsborg som klubb vill alltid vara ett attraktivt val för de största talangerna så vi är därmed mycket glada att kunna välkomna Victor till IF Elfsborg. Han har gjort ett starkt avtryck under sin tid i akademin Tripple 44 och har haft flera klubbar att välja mellan. Efter att ha sett Victor på plats i Nigeria valde vi att aktivt försöka slutföra en övergång och vi är nu mycket glada över att Victor valt att fortsätta sin utveckling i IF Elfsborg.

- Victor är en dynamisk mittfältare som kan spela på mittfältets samtliga positioner, han täcker ytor, vinner bollar och kan hjälpa till att hota offensivt. Nu ställs Victor inför en ny utmaning i vår miljö och förhoppningsvis kan han fortsätta sin positiva utveckling tillsammans med oss! Som klubb vill vi såklart ha blicken på här och nu men samtidigt planera för framtiden och vi är nu väldigt glada att välkomna Victor till vår miljö.