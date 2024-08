ANNONS

Williot Swedberg hade både en och två jättemöjligheter att skjuta Celta Vigo upp i sensationell serieledning sent i går kväll, men i stället för matchhjälte blev det ett surt avslut för svensken som fick se Dani Parejo göra 4-3 till Villarreal i hundrade(!) minuten.

Trots att 20-åringen lär gräma sig rejält borde det inte längre vara något snack om att han ska ingå i Jon Dahl Tomassons Nations League-trupp som tas ut lunchtid under onsdagen.

Jag vet inte hur många som vid 21-tiden slog på det tidiga spanska toppmötet mellan Villarreal och Celta Vigo. Gästerna kom till El Madrigal med full pott efter två matcher – där Williot Swedberg imponerat stort i säsongsinledningen.

Med tanke på täta matchandet vilades nu Swedberg från start medan Carl Starfelt kom in från bänken i mittförsvaret.

Ni som inte såg matchen missade en hel galen tillställning. 2-1 till Celta i paus innan Villarreal i andra vände på steken till 3-2.

Swedberg och storstjärnan, tillika forne spanska landslagsanfallaren Iago Aspas byttes per omgående in och med tio minuter kvar av ordinarie tid stångade Starfelt kraftfullt in 3-3.

Därefter började det riktigt galna.

Villarreal, som spelade 2-2 mot urstarka Atletico Madrid i premiären och därefter avgjorde på tilläggstid borta mot Sevilla i andra omgången, gick stenhårt för tre pinnar mot Celta Vigo – och det gjorde sannerligen galicierna också.

Lagen bytte hundraprocentiga målchanser med varandra och den som var närmast två gånger om var Swedberg som alldeles i slutet kom fri både en och två gånger. Även om planens bästa spelare Diego Conde, som ersatt svensk/danske Filip Jörgensen i Villarreals mål, svarade för två jätteräddningar måste så klart Swedberg gräma sig något enormt.

För i stället för att skjuta Celta upp i sensationell serieledning med maximala nio poäng fick Villarreal straff i matchens sista spark.

Dani Parejo klev fram i hundrade minuten, Celtas målvakt Iván Villar gick åt rätt håll och räddade – men inte bättre än att mittfältsveteranen kunde raka in returen.

4-3 Villarreal i ligan hittills galnaste och mest sevärda tillställning – och Swedberg kan inte ha mått bra efteråt.

Den väldigt sympatiske Borja Iglesias som kommit hem till Galicien efter många år i Real Betis nämnde i efter matchen-intervjun med spansk tv att Swedberg hade två jättechanser och jag hoppas verkligen inte att Swedberg tänker på missarna utan i stället applåderar sig själv för sin fina start i La Liga.

Från frysboxen har han exploderat under Claudio Giráldez som ersatte sparkade Rafa Benitez under fjolårssäsongens vår och därefter har Swedberg bara blivit bättre och bättre.

Swedbergs inhopp i går var piggt och bra – det var bara målet som fattades. Bortsett från de två frilägena var Swedberg också nära med pannan tidigare i matchen och det är uppenbart att han kommit väldigt mycket till sin rätt i denna Celta-upplaga.

Han ser ut att sprudla av energi och självförtroende. Så här lysande har man inte sett honom sedan Martí Cifuentes-tiden i Bajen våren 2022 och man ska veta att Celta sagt nej till flera bud i sommar och där de värderar honom till hundra miljoner kronor – mer än dubbelt så högt som i vintras. Swedberg har också ett formidabelt målsnitt i den galiciska klassikerklubben sett till antal matcher och minuter han gjort sedan ankomsten för två år sedan.

Swedbergs fina prestationer borde också belöna honom med en plats i Jon Dahl Tomassons landslagstrupp som tas ut i morgon till Nations League-matcherna mot Estland och Azerbajdzjan i början av september. Dansken kan nämligen inte blunda för det Swedberg nu gör i en av världens bästa ligor.

I junisamlingen kom Swedberg in som reserv och fick ett inhopp mot Serbien. Nu tycker jag att 20-åringen med sin teknik, fart och finurlighet förtjänar att vara med från början.

Det skulle också vara en skön tröst efter dubbla missarna på El Madrigal i går.

