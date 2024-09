JUST NU: Malmö FF krossade Djurgården i seriefinalen

ANNONS

Under söndagen ställdes serieledarna Malmö FF mot Djurgården på Eleda Stadion.

Efter den första halvleken ledde hemmalaget med 3-0.

När 90 minuter var spelade hade MFF gjort ett mål till – och stod som välförtjänta segrare.

***

Innan dess att det var dags för bollen att sparkas igång på Eleda Stadion hyllades Sven-Göran Eriksson med en tyst minut. Därefter stämde läktarna upp i sång och seriefinalen var igång.

Där var det också Djurgården som inledde bäst. De var nära att skapa oreda i MFF efter en frispark i den andra minuten.



Närmare var det när Hugo Bolin spelade fram till Gabriel Busanello som drog till med ett vänsterskott tätt utanför mål.

I den nionde minuten kom Djurgården på kontring. Kosugi spelade till Nguen som kunde frispela Fallenius på högerkanten. Istället väntade han med passningen och slog den senare för långt ifrån Fallenius.

Minuten senare small det i det andra målet. Hugo Bolin tog bollen från vänster och skruvade in den i det bortre krysset. 1-0 Malmö efter nio minuter.

De efterföljande minuterna bestod av många tuffa närkamper och en domare Klitte som släppte de allra flesta duellerna utan att blåsa.

I den 20 minuten kom Anders Christiansen till samma yta som Hugo Bolin. Det första avslutet gick i täck men när han sen fick chansen på sin egen retur satt den. 2-0 Malmö.

Bara minuter senare hade Hugo Bolin bollen vid den förlängda mållinjen. Därifrån slog han in bollen mot straffområdet, en boll som styrdes på Une Larsson och in i mål. 3-0 Malmö efter 22 minuter. Målet kom senare att tillskrivas just Une Larsson, som självmål.

Efter Mff:s tredje mål stannade det intensiva tempot av något. Djurgården hade en del boll men kom inte till någon riktig målchans. Innan domare Klitte blåste för halvtid hade Djurgården, via Gustav Wikheim, kommit till en bra chans. Även Santeri Haarala kom till ett jätteläge efter en bjudning av Sergio Pena. Skottet utanför mål.

Några Dif-mål blev det inte i den första halvleken, men tre från hemmalaget. Halvtid på Eleda Stadion. Malmö: 3. Djurgården: 0.

Inför den andra halvleken gjorde Djurgården ett trippelbyte. Ut gick Fallenius, Une Larsson och Wikheim. In kom Radetinac, Tenho och Hümmet.

Även Malmö gjorde ett byte. Anders Christiansen klev av, in kom Oliver Berg.

I den 51 minuten var Hugo Bolin nära att göra sitt andra (tredje) mål för dagen men missade precis målet.

I den 55 minuten var Djurgården, med Hümmet, Nguen och Haarala nära att reducera efter en tilltrasslad situation i straffområdet. Till sist täcktes skottet från Haarala ut till hörna.

I den 64:e minuten klev Erik Botheim ut för Nils Zätterström. Minuten efter byttes Tokmac Nguen ut för Patric Åslund. En stund senare skulle Dif ha reducerat när Haarala, ännu en gång, missade från nära håll.

I den 74:e minuten var Hugo Bolin nära att göra ännu ett mål ännu en gång, men bollen ville inte in. Däremot skulle den gå in i mål när Isaac Kiese Thelin stötta in sin egen retur efter en fin framspelning från Oliver Berg. 4-0 Malmö.

När matchuret stod på 90 minuter visade fjärdedomaren att det återstod fem minuter av matchen. Två minuter dessförinnan hade Martin Olsson ersatt Colin Rösler och Daniel Stensson ersatt Besard Sabovic.

Med de fem extra minuterna avklarade stod Malmö FF som rättmätiga segrare. Malmö: 4. Djurgården: 0.

***

Startelvorna:

Malmö FF: Dahlin; Rösler, Jansson, Larsen – Busanello, Berg Johnsen, Pena, Bolin – Botheim, Thelin, Christiansen

Djurgårdens IF: Rinne; Kosugi, Danielson, Une Larsson, Ståhl – Schüller, Sabovic – Wikheim, Nguen, Fallenius – Haarala

Under söndagseftermiddagen tar Malmö FF emot Djurgården på Eleda Stadion. Inför matchen skiljer det sju poäng, men Malmö har spelat en match mer. Således kan en eventuell Dif-seger idag betyda massor i form av den allsvenska guldstriden.

Till dagens match kommer båda lagen från varsitt playoff till Europa. För de himmelsblå tog Champions League-resan slut när Sparta Prag var numret för stora, däremot väntar spel i Europa League till hösten. För Djurgårdens del ställdes de mot Maribor i playoff till Conference League – och vann dubbelmötet med 2-0.