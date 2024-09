FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa

ANNONS

Under helgen spelades den sista omgången toppfotboll innan ett nästan två veckor långt landslagsuppehåll.

Bland de svenska herrfotbollsspelarna ute i Europa var det många som stod för fina insatser.

FD:s Tor Sundberg ger er fem av dessa – som stack ut lite extra.

Under helgen som var spelades det, som brukligt, mängder av Europeisk toppfotboll. Faktum är även att detta var den sista omgången innan det landslagsuppehåll som börjar under måndagen.

Förutom ett gäng svenska landslagsmän som gjorde mål och vann sina matcher fanns det ett par andra insatser som stack ut. Här är de fem bästa från helgen, vi börjar med femteplatsen.

5. Adam Larsson – IFK Mariehamn

Under söndagen ställdes IFK Mariehamn mot AC Oulo i finska Veikkausliiga. Inför matchen stod mycket på spel för båda lagen som slåss för sin överlevnad i botten av tabellen. Med från start i det åländska laget fanns Adam Larsson, med förflutet i AFC Eskilstuna, Åtvidaberg och Linköping City. Hans Mariehamn vann matchen, mycket tack vare 24-åringens dubbla fullträffar. Därav en klar plats bland veckans fem bästa.

4. Hugo Larsson – Eintracht Frankfurt

I den tyska Bundesliga ställdes Eintracht Frankfurt mot Hoffenheim under lördagen. Detta i den andra omgången av den tyska högstaligan. Med från start i hemmalaget som vann matchen med 3-1 fanns Hugo Larsson med, för andra matchen i följd. I den 33:e minuten tog den tidigare MFF-spelaren en djupledslöpning, blev serverad en läcker passning från Hugo Ekitiké, och rullade in Frankfurts andra mål för dagen. Således hittar landslagsmannen in i veckans topplista.

3. Alexander Isak – Newcastle United

Det spelades ett svenskmöte i Premier League under söndagen när Newcastle United tog emot Tottenham Hotspur. Alexander Isak och Emil Krafth mot Dejan Kulusevski och Lucas Bergvall. Samtliga ovannämnda spelade från start, bortsett Bergvall.

Efter att Harvey Barnes tagit ledningen för Newcastle i den 37 minuten kvitterade Tottenham i den 57 minuten, via ett självmål från Dan Burn. Drygt tjugo minuter senare kom Newcastle på kontring och Jacob Murphy tog emot en djupledsboll. Den tog han med sig in i straffområdet och frispelade Isak som enkelt kunde rulla in 2-1 och bli matchvinnare.

2. Viktor Gyökeres – Sporting Lissabon

Sannolikt inte förvånande, men Sveriges bästa målskytt Viktor Gyökeres hittar in på helgens topp fem-lista. Till skillnad från förra helgen, där 26-åringen smällde in tre kassar mot Farense, gjorde Gyökeres “bara” ett mål när hans Sporting vann gigantmötet mot Porto. Visserligen var det på straff men målet kom i den 72 minuten och var utslagsgivande för att hans Sporting tog sin fjärde raka seger och nu toppar ligan.

1. Isak Jansson – SK Rapid Wien

Den tidigare Kalmar FF-spelaren Isak Jansson spelar just nu för österrikiska Rapid Wien, där han är utlånad från spanska Cartagena. Igår, söndag, ställdes hans lag mot Red Bull Salzburg där en viss John Mellberg håller hus. Den senare spenderade hela matchen på bänken, Isak Jansson gjorde tvärtom. Det började bäst för bortalaget som tog ledningen i den femte minuten. En kvart senare sprang sig Jansson fri, tog med sig bollen och placerade in 1-1. Ytterligare en kvart senare hade Rapid Wien vänt på matchen och tog ledningen. En kvittering från RB Salzburg på tilläggstid innebar att matchen var helt jämn. Detta tills att Isak Jansson snappat upp en boll på egen planhalva och solo-sprungit in bollen i mål. Dubbla kassar för Jansson som blev matchvinnare för sitt Wien, således en given etta på listan för mig.