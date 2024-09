SvFF saknar data kring agentarvoden: "Vore bättre om det blev mer transparent"

ANNONS

Sedan FIFA satte sitt nya agentregelverk på paus har SvFF inte tillgång till samma data som tidigare.

Detta innebär exempelvis att uppgifter om agentarvoden inte finns tillgängliga i nuläget.

– Det är svårt att avgöra om det blivit större problem på grund av att det inte längre är lika transparent, säger Mikael Thorstensson, integrity officer på SvFF till FotbollSthlm.

Under de senaste åren har Svenska Fotbollsförbundet samlat in och tillhandahållit data kring svenska klubbars agentarvoden. Detta har inneburit att media och allmänheten har fått en inblick i hur mycket pengar som mellanhänder och agenter har fått. Lägg där till att det har funnits information om vilka personer som ansvarar för agentbolagen.

Just nu finns ingen sådan information tillgänglig. Detta på grund av att SvFF inte får in datan från FIFA då de i december 2023 satte sitt nya agentregelverk, FFAR, på paus. När detta kan återupptas står ännu inte klart då ett avgörande väntas tas i EU-domstolen.

– En del som är pausad just nu är den här typen av rapportering, framförallt kopplat till vad klubbar och agenter ska rapportera via Fifa Agent Platform. Det ärliga svaret är att vi inte vet vilken data Fifa får in, men mest troligt får de in mindre än de hade tänkt från början, säger Mikael Thorstensson till FotbollSthlm.

Att SvFF inte kan tillhandahålla data om agentarvoden, vilket innebär att insynen i den branschen minskar markant, menar Thorstensson inte är ett stort problem.

– Nej, det skulle jag inte säga. Vi ser inga direkta problem med det just nu, men för en mer transparent agentbransch är det ju bättre för alla om alla får mer tillgång till data, säger han och fortsätter:

– Jag tror att det är bra om man kan vara öppen och transparent. Det är ju en bransch med mycket hemlighetsmakeri kopplat till arvoden och agenter. Egentligen vore det väl bättre om det blev mer transparent för alla.