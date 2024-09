Officiellt: Mileta Rajovic till Bröndby IF på lån

ANNONS

Mileta Rajovic återvänder till skandinavisk fotboll.

Bröndby IF lånar in anfallaren från Watford.

Mileta Rajovic gjorde otrolig succé i Kalmar FF under fjolvåren och förra sommaren såldes han dyrt till engelska Watford.

Under måndagseftermiddagen kom Tipsbladet med uppgifter om att anfallaren var klar för en övergång hem till Danmark och Bröndby IF och sent igår kväll presenterades han av den danska storklubben.

– Nu ser jag fram emot att komma igång, och jag hoppas så klart få komma in och bidra genom att göra mål inför klubbens fantastiska fans, för det har varit en stor dröm för mig, säger Rajovic via klubbens hemsida.

Rajovic ansluter på lån och låneavtalet sträcker sig fram till nästa sommar.

Mileta Rajovic er ny angriber på Vestegnen 🟡🔵



Den 25-årige offensivspiller er tilbage i gult og blåt, efter han som 11-årig startede i Masterclass og tog turen op til U19, inden han senere skiftede væk.



Rajovic er lejet i Watford FC for resten af sæsonen 🤝 pic.twitter.com/POsYKrLT4N — Brøndby IF (@BrondbyIF) September 2, 2024

