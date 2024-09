Guide: Så spelas WCL – allt du behöver veta

ANNONS

Under onsdagen drar Women's Champions League igång.

Hammarby, BK Häcken och Linköping deltar i turneringen.

Här är allt du behöver veta om WCL.

Säsongen 2024/25 av Women's Champions League inleds under onsdagen. Flera svenska lag deltar i turneringen för europas bästa klubblag.

Den första omgången, som drar igång under veckan, är uppdelad i två vägar: “Champions path” och “League path".

Båda vägarna av omgång 1 består av mini-turneringar med semifinal, final och match om tredjepriset. Samtliga turneringar spelas på en och samma plats. Semifinalerna spelas under onsdagen och finalerna under söndagen.

Vinnarna av varje final (11 i mästarvägen, fyra i ligavägen) kommer att gå vidare till omgång 2, som kommer att avgöra vilka 12 lag som ansluter sig till Barcelona (regerande mästare), Lyon, Bayern München och Chelsea i gruppspelet. Lottningen till omgång 2 äger rum måndagen den 9 september.

Linköpings FC deltar i “League path” av omgång 1. BK Häcken går in i omgång 2. Hammarby IF går in i omgång 2 av “Champions path”.

League path

Sexton lag går in i omgång ett, ligatvåan från länder rankade sjunde till sextonde och tredjeplacerade lag från länder rankade första till sjätte.

Lagen tävlar i fyra mini-turneringar med fyra klubbar i varje. Vinnarna av de fyra finalerna kommer att gå vidare till omgång 2, där sex lag är direktkvalificerade (Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Real Madrid, Manchester City, Juventus och BK Häcken). Fem platser i gruppspelet kommer att vara tillgängliga i omgång 2.

Grupp 1 (värdar: Brøndby)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

Ajax vs Kolos Kovalivka

Brøndby vs Fiorentina

Grupp 2 (värdar: Linköping)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

Paris FC vs First Vienna

Sparta Praha vs Linköping

Grupp 3 (värdar: Arsenal)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

Atlético de Madrid vs Rosenborg

Arsenal vs Rangers

Grupp 4 (värdar: Breidablik)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

Eintracht Frankfurt vs Sporting CP

FC Minsk vs Breidablik – 1–2 (efter förlängning)

Champions path

Totalt 43 lag deltar i "Champions path", ligamästarna från länder rankade åttonde och därefter. Lagen tävlar i 11 enkel-plats mini-turneringar: tio med fyra lag och en med tre lag.

Vinnarna av de 11 finalerna kommer att gå vidare till omgång 2, där tre lag har direktinträde (Slavia Praha, Roma och Hammarby IF). Sju platser i gruppspelet kommer att vara tillgängliga i omgång 2.

Grupp 1 (värdar: SFK 2000 Sarajevo)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

SFK 2000 Sarajevo vs KÍ Klaksvík – 3–0

Benfica vs Nordsjælland

Grupp 2 (värdar: Lanchkhuti)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

Vllaznia vs Lanchkhuti

St. Pölten vs Neftçi

Grupp 3 (värdar: Gintra)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

KuPS Kuopio vs Celtic – 1–3 (efter förlängning)

Gintra vs Anenii Noi

Grupp 4 (värdar: Birkirkara)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

Anderlecht vs Crvena zvezda

Breznica vs Birkirkara

Grupp 5 (värdar: Twente)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

Valur vs Ljuboten – 10–0

Twente vs Cardiff City

Grupp 6 (värdar: Apollon LFC)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

Mura vs Glentoran

Apollon LFC vs Pyunik

Grupp 7 (värdar: Pogoń Szczecin)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

PAOK vs Qiryat Gat – 2–1 (efter förlängning)

Servette FCCF vs Pogoń Szczecin

Grupp 8 (värdar: Racing Union)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

BIIK-Shymkent vs NSA Sofia – 3–0

Racing Union vs Galatasaray

Grupp 9 (värdar: Osijek)

Onsdagen den 4 september– semifinaler

Dinamo-BSUPC vs Peamount United

Osijek vs Spartak Myjava

Grupp 10 (värdar: Ferencváros)

Onsdagen den 4 september – semifinaler

Vorskla Poltava vs RFS – 5–0

Ferencváros vs Flora

Grupp 11 (värdar: Farul Constanța)

Onsdagen den 4 september – semifinal

Mitrovica vs Farul Constanța

Lördagen den 7 september – final

Vålerenga vs Mitrovica/Farul Constanța

TV: