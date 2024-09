Omgång tre av cupen har lottats – följande möten väntar

ANNONS

Tredje omgången av damernas svenska cup har lottas.

Nedan följer alla möten.

Damernas omgång tre av svenska cupen går av stapeln med start den 6 november och inför denna omgång så kliver de damallsvenska klubbarna in.

Idag har omgång tre lottats och följande matcher väntar:

Alingsås IF - Lidköpings FK

Älvsjö AIK – Brommapojkarna

Malmö FF – Trelleborgs FF

Helsingborgs IF – FC Rosengård

Mallbackens IF Sunne – Kif Örebro

Varbergs BoIS - Vittsjö GIK

Skellefteå FC - Piteå IF

Eskilstuna United – IFK Norrköping

IK Uppsala - Djurgården IF

Sandvikens IF - Umeå IK

Gamla Upsala SK – Hammarby

Bollstanäs SK – AIK

Örebro SK - Linköping FC

Jitex BK – BK Häcken

Husqvarna FF - Växjö DFF

IFK Kalmar – Kristianstads DFF

