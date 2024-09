ANNONS

Sverige vann i Baku och allt är frid och fröjd. Eller?

Nja, det här kunde lika gärna ha blivit en mardröm – men Viktor Johansson, Alexander Isak och Viktor Gyökeres visade sig vara en x-faktor som gör att Jon Dahl Tomasson i stället fick en drömstart nu när landslagsäventyret med Blågult började på riktigt.

***

Viktor Johansson gjorde det klart för alla – inget snack längre

Det kändes 50/50 på förhand om Jon Dahl Tomasson skulle gå på veteranen Kristoffer Nordfeldt eller den nio år yngre Viktor Johansson. Valet föll på den senare – och Johansson var länge Sveriges bästa spelare i Baku. Han presenterade sig direkt med en jätteräddning efter bara några minuter och räddade sedan den straff precis före pausvilan som VAR hittade. I andra fortsatte han genom att svara för en svettig dubbelparad och känslan var att azerierna var nära ett mål. Därefter tog dock Alexander Isak och Viktor Gyökeres över showen. Men det är inget snack längre efter den här tävlingsdebuten, Johansson ska vara valet mellan stolparna när Robin Olsen inte kan spela.

Anfallsstjärnorna klev fram när det krävdes som mest – vilken klass

Ett fantastiskt förarbete av Viktor Gyökeres öppnade upp för Sverige när Isak enkelt placerade in ledningsmålet i minut 67. Kort senare spelade samme Gyökeres fram till Isak som fri med hemmalagets målvakt chippade in tvåan. Isak fixade sedan en straff som han gav bort till Gyökeres som tack för framspelningarna – och Sporting Lissabons anfallsbomber vräkte in 3-0. Det här var en uppvisning från firma Isak/Gyökeres.

En debut som bådar gott

Alex Douglas var en skräll i truppen – och en lika stor skräll nu i startelvan. Resultatet? En fin debut i landslaget för doldisen som för bara två månader senare spelade i allsvenska jumbon Västerås. Douglas gjorde det som Tomasson hyllade honom för inför matchen i Baku, han var modig och orädd med bollen och såg ut att trivas bra ihop med Isak Hien. Lech Poznan-backen är i Blågult för att stanna.