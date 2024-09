Officiellt: Djurgården plockar in Pelle Olsson

ANNONS

Djurgården tar in Pelle Olsson som ny scout.

Han ska under hösten scouta motståndarlag i Conference League.

– Det kommer att bli ett väldigt roligt uppdrag att ta sig an, säger 61-åringen till klubbens hemsida.

Pelle Olsson har varit arbetslös sedan han sparkats från Halmstads BK för några veckor sedan.

Nu anlitas han av Djurgården inför höstens Conference League-spel.

– Jag kommer jobba under resten av året med scouting för att avlasta herrlaget under en matchintensiv höst. Min roll blir att ta hand om scoutingen av motståndarna i Conference League. Det kommer att bli ett väldigt roligt uppdrag att ta sig an, där jag ska förmedla en så bra bild som möjligt av det som väntar, säger Olsson i ett uttalande på Djurgårdens hemsida.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson:

– Pelle Olsson är anlitad under hösten för att ha fokus på våra kommande motståndare i Conference League. Han är ju välkänd i föreningen med en gedigen erfarenhet från fotbollsvärlden där han sitter på mycket kunskap. Pelle kommer att arbeta fram till årsskiftet och det kan ju eventuellt dyka upp andra frågor som blir aktuella. Men hans fokus ligger som sagt på scouting inför Europa-spelet, så att vi kommer maximalt förberedda när det gäller motståndarlagen, säger han i ett uttalande på Djurgårdens hemsida.

Djurgården möter LASK (borta), Legia Warszawa (hemma), Vitoria (hemma), The New Saints (borta), Panathinaikos (hemma) och Vikingur (borta) i Conference League.

***

TV: